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﻿ நத்தம் கரந்தமலையில் துவங்கியது பலாப்பழ சீசன்

﻿ நத்தம் கரந்தமலையில் துவங்கியது பலாப்பழ சீசன்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:16 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:16 AM

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நத்தம்: நத்தம் அருகே கரந்தமலையில் பலாப்பழ சீசன் துவங்கிய நிலையில் மக்கள் ஆர்வமுடன் வாங்கி செல்கின்றனர்.

கரந்தமலையில் தற்போது வரை சாலை வசதி இல்லாத போதும் 2000க்கும் மேற்பட்ட மலைப்பகுதி விவசாயிகள் வசிக்கின்றனர். இங்கு எலுமிச்சை, பலா, அன்னாசி, வாழை, சவ்சவ், பல்வேறு காய்கறிகள் விளைவிக்கப்படுகின்றன.

இருப்பினும் கரந்தமலையின் பலாப்பழம் சிறப்புமிக்கது. கோடை மழை, சாதகமான சீதோஷ்ண நிலை காரணமாக இப்பகுதியில் விளைவிக்கப்படும் பலாப்பழங்கள் நல்ல அறுவடையை எட்டியுள்ளன.

இங்கு விளையும் பலாப்பழங்கள் கரந்தமலை அடிவாரப் பகுதியான அய்யனார்புரம், மணக்காட்டூர் கொண்டு வரப்பட்டு இங்கிருந்து பல்வேறு ஊர்களுக்கு வியாபாரிகள் வாங்கிச்செல்கின்றனர்.

சித்திரை மாதத்தின் கடைசியில் தொடங்கி ஆடி மாதம் வரை பலா சீசன் இருக்கும். அதிக சுவையுடனும், நார்ச்சத்து கொண்டதாகவும், மருத்துவ குணம் மிக்கதாகவும் இருப்பதால் மக்கள் அதிகம் விரும்புகின்றனர். பலாப்பழங்களின் அளவை பொறுத்து ஒரு பழம் ரூ.200 முதல் ரூ.500 வரை விற்பனையாகிறது.

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