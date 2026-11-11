மல்லிகை கிலோ ரூ.ஆயிரம்: தொடர் முகூர்த்தம் எதிரொலி

UPDATED : நவ 10, 2026 10:03 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:59 AM
திண்டுக்கல்: தொடர் முகூர்த்த நாட்களின் எதிரொலியாக திண்டுக்கல் பூ மார்க்கெட்டில் மல்லிகை கிலோ ரூ.ஆயிரத்திற்கு விற்பனை ஆனது.
திண்டுக்கல் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே அண்ணா வணிக வளாக பூ மார்க்கெட் இயங்குகிறது. நாள்தோறும் சுற்றுப்புற கிராமங்களில் இருந்தும், நிலக்கோட்டை தாலுகாவில் இருந்து மல்லிகை, பிச்சிப்பூ, முல்லைப்பூ, சம்பங்கி, செவ்வந்தி, செண்டுமல்லி பூக்கள் டன் கணக்கில் வரப்பெற்றது. பொதுமக்கள், வியாபாரிகள் வாங்கிச் செல்வது வழக்கம். தீபாவளி பண்டிகை நாட்களை முன்னிட்டு அதிகளவில் பூக்கள் வந்திருந்தன. நேற்று மல்லிகை கிலோ ரூ.ஆயிரத்திற்கு விற்றது. பிச்சிப்பூ கிலோ ரூ.330, சம்பங்கி ரூ.80,செவ்வந்தி ரூ.60, செண்டுப்பூ ரூ.60, கனகாம்பரம் ரூ.500க்குவிற்றன.
வியாபாரி பாலமுருகன் கூறுகையில், ‘நாளை (நவ.,11), நவ.,13, 15, 16 ஆகிய நான்கு நாட்கள் தொடர் முகூர்த்த நாட்களாக வருகிறது. சஷ்டி விரத நாட்கள் இன்று முதல் துவங்க உள்ளதால் பூக்களின் விலை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது’ என்றார்.