மல்லிகை விலை உயர்வு கிலோ ரூ.2 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை
மல்லிகை விலை உயர்வு கிலோ ரூ.2 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை
UPDATED : நவ 07, 2026 05:08 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:06 PM
திண்டுக்கல்: தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி திண்டுக்கல் பூ மார்கெட்டில் மல்லிகை, கனகாம்பரம், முல்லை பூக்கள் விலை உயர்ந்து விற்பனை ஆனது.
திண்டுக்கல் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான அண்ணா வணிக வளாகத்தில் பூ மார்க்கெட் செயல்படுகிறது. இங்கு வெள்ளோடு, சிறுநாயக்கன்பட்டி, கலிக்கம்பட்டி, செம்பட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களில் இருந்து தினசரி டன் கணக்கில் பூக்கள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பூ மார்க்கெட்டில் பூக்களின் தேவை பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளதால் விலையும் கிடுகிடுவென உயர்ந்தது. அதன்படி மல்லிகை கிலோ ரூ.2 ஆயிரம், கனகாம்பரம் ரூ.1,500க்கு விற்பனை ஆனது. இதுபோல் வெள்ளை முல்லை ரூ.1200, பச்சை முல்லை ரூ.1500, ஜாதிப்பூ ரூ.1000, அரளி, சிகப்பு அரளி ரூ.200 முதல் ரூ.400 வரை தரத்திற்கேற்ப விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
சம்மங்கி ரூ.150, பன்னீர் ரோஸ் ரூ.100, விருச்சிப்பூ ரூ.150, சிகப்பு செண்டுமல்லி ரூ.80, செண்டுமல்லி ரூ.60, கோழிக்கொண்டை ரூ.70க்கு விற்பனை ஆனது.
பூ வியாபாரிகள் தெரிவிக்கையில், ‘தீபாவளி பண்டிகை, அமாவாசையை ஒட்டி வழிபாடு, மாலைகள் கட்டுவதற்கு பொதுமக்கள், வியாபாரிகள் பூக்களை ஆர்வத்துடன் வாங்கிச் செல்கின்றனர். தேவை அதிகரித்ததன் காரணமாக விலை உயர்ந்துள்ளது. கனகாம்பரம் பூ வரத்து இல்லாததால் அதன் விலை பன்மடங்கு உயர்ந்து விற்பனை ஆனது’ என்றனர்.