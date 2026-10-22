பழநி நிலமோசடி வழக்கில் இளநிலை உதவியாளர், வழக்கறிஞருக்கு 4 நாட்கள் போலீஸ் காவல்
பழநி நிலமோசடி வழக்கில் இளநிலை உதவியாளர், வழக்கறிஞருக்கு 4 நாட்கள் போலீஸ் காவல்
UPDATED : அக் 13, 2026 09:02 PM
ADDED : அக் 13, 2026 06:46 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி தண்டபாணி சுவாமி மடத்துக்கு சொந்தமான ரூ.100 கோடி மதிப்பு நிலம் மோசடியாக பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டதற்கு உடந்தையாக இருந்த சார்பதிவாளர் அலுவலக இளநிலை உதவியாளர், வழக்கறிஞரை 4 நாட்கள் போலீஸ் காவலில் விசாரிக்க திண்டுக்கல் நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது.
பழநி அடிவாரம் தண்டபாணி சுவாமி மடத்தின் ரூ.100 கோடி மதிப்பு நிலம் மோசடியாக தனியாருக்கு பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இது தொடர்பான புகாரில் சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து சஸ்பெண்ட் சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் 48, ஒட்டன்சத்திரம் பத்திர எழுத்தர் ஜெயப்பிரகாஷ் 38, உள்பட 6 பேரை கைது செய்தனர்.
தொடர்ந்து ஜஸ்டின் மணிகண்டன், ஜெயப்பிரகாஷ் ஆகியாரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணை, ஜெயப்பிரகாஷின் தோட்டத்து வீட்டில் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள், கணினிகள், தரவுகள் அடிப்படையில் விசாரணை தொடர்ந்தது. இதில் போலி பத்திரப்பதிவுக்கு பழநி சார்பதிவாளர் அலுவலக இளநிலை உதவியாளர் சிவசங்கரி 46, உடந்தையாக செயல்பட்டதும், ஒட்டன்சத்திரம் விருப்பாட்சி வழக்கறிஞர் சிவக்குமார் 36, போலி பத்திரம் தயாரித்து அதில் கையெழுத்திட்டு கொடுத்ததும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து சிவசங்கரி, சிவக்குமார் ஆகிய இருவரையும் அக்.,7ல் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
இந்நிலையில் அவர்களை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க திட்டமிட்ட போலீசார், திண்டுக்கல் முதலாம் குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்தனர். இந்த மனு நீதிபதி பாக்கியராஜ் முன்னிலையில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் முருகேஸ்வரி மோசடி பத்திரப்பதிவு என தெரிந்தே சிவசங்கரி, சிவக்குமார் ஆகிய இருவரும் உடந்தையாக செயல்பட்டு உள்ளனர். அவர்களிடம் வழக்கு குறித்து விசாரணை நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும் என கோரி வாதிட்டார்.
இருதரப்பு விவாதங்களை கேட்ட நீதிபதி அக்.,16 வரை 4 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டார்.