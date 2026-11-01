/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/நவ.,10ல் கந்தசஷ்டி விழா துவக்கம்
UPDATED : அக் 31, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:07 PM
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நத்தம்: நத்தம் அருகே திருமலைக்கேணி சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் கந்தசஷ்டி திருவிழா நவ.,10 காலை கொடியேற்றத்துடன் துவங்குகிறது. தொடர்ந்து நவ.,11ல் முருகப்பெருமான் சிவபூஜை, நவ.,12ல் சிவ உபதேசம், நவ.,13ல் அருணகிரியாருக்கு நடனக்காட்சி அருளல், நவ., 14-ல் வேல்வாங்கும் நிகழ்ச்சிகள் நடக்கிறது.
முக்கிய நிகழ்ச்சியான கந்தசஷ்டி சூரசம்ஹாரம் நவ.,15 மாலையும், நவ.,16 காலை திருக்கல்யாண உற்சவமும் நடக்கிறது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை பரம்பரை அறங்காவலர் அழகுலிங்கம், இந்து சமய அறநிலையத் துறை செயல் அலுவலர் பாலசரவணன் உள்ளிட்டோர் செய்து வருகின்றனர்.