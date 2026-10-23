ஆக்கிரமிப்பின் பிடியில் அய்யாகுளம் கண்மாய்: பாசன த்திற்கு தண்ணீரின்றி ஆயக்கட்டு விவசாயிகள் பாதிப்பு
ஆக்கிரமிப்பின் பிடியில் அய்யாகுளம் கண்மாய்: பாசன த்திற்கு தண்ணீரின்றி ஆயக்கட்டு விவசாயிகள் பாதிப்பு
UPDATED : அக் 06, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 05, 2026 03:14 PM
நத்தம்: நத்தம் பேரூராட்சியில் உள்ள அய்யாகுளம் கண்மாய் சீமைக் கருவேல மரங்கள், நீர் வழி வாய்க்கால் ஆக்கிரமிப்பு உள்ளிட்டவைகளால் தண்ணீர் இன்றி வறண்டு அடர்ந்த கருவேலங்காடு போல் காட்சி அளிக்கிறது. இதனால் பாசனத்திற்கு தண்ணீரின்றி ஆயக்கட்டு விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
இக்கண்மாய் மூலம் சுற்றுப்பகுதியில் உள்ள பல நுாறு ஏக்கர் விவசாய நிலங்களுக்கு தண்ணீர் வசதி கிடைத்தது. பருவமழை, சமீபத்திய மழை போதுமான அளவு பெய்தும் வாய்க்கால்கள் ஆக்கிரமிப்பால் தண்ணீர் இன்றி வறண்ட நிலையில் உள்ளது. குளத்தில் பராமரிப்புப் பணிகள் எதுவும் நடக்காததால் குளத்தின் ஒட்டுமொத்த பரப்பளவில் 90 சதவீத பரப்பு சீமைக் கருவேல மரங்கள் ஆக்கிரமித்து, அடர்ந்த கருவேலங்காடு போல் உள்ளது. இதனால் இக்கண்மாய் பாசன விவசாயிகள் நீர் வழித்தடமான வாய்க்கால்களை துார்வாரி, குளத்தில் உள்ள சீமைக் கருவேல மரங்களை போர்க்கால அடிப்படையில் அகற்றி குளத்தில் தண்ணீரை தேக்கி, குடிநீர் தேவைக்கும், விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தையும் காக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
ஆக்கிரமிப்பு
நத்தம் விவசாயி தேவா கூறியதாவது:
அய்யாகுளத்தை பொதுப் பணித்துறை கட்டுப்பாட்டில் எடுத்து சுத்தம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கண்மாய்கள் முறையாக பராமரிப்பு இல்லாததால் விவசாய சாகுபடிப் பணிகள் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. கருவேல மரங்கள் ஆக்கிரமிப்பால் மழை பெய்தும் குளம் தண்ணீர் இன்றி வறண்டு காணப்படுகிறது. துார்வாரப்படாத வாய்க்கால் முற்றிலுமாக ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனை துார்வாரி, வரத்துக் கால்வாய்களை சுத்தப்படுத்துவது அவசியம்., என்றார்.
துார்வாரப்படுமா
நத்தம் சமூக ஆர்வலர் தினேஷ்குமார் கூறியதாவது:
சாணார்பட்டி, நத்தம் ஒன்றியங்களில் தினமலர் நாளிதழில் வந்த செய்தியால் பல குளங்களை துார்வாரி வருகின்றனர். சீமைக் கருவேல மரங்களையும் அகற்றி வருகின்றனர். அய்யாகுளம் பல ஆண்டுகளாக பராமரிப்பு இல்லாமல் சீமைக் கருவேல மரங்களால் அடர்ந்த காடு போல் உள்ளது. உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையின் உத்தரவில் சுத்தம் செய்யப்படும் கண்மாய்களின் பட்டியலில் இந்த அய்யாகுளம் கண்மாயையும் சேர்த்து, கண்மாயை சுத்தப்படுத்தி, துார்வார மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்., என்றார்.