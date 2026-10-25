மது வாங்குவதில் ஏற்பட்ட தகராறில் அரிவாள் வெட்டு: 4 பேர் கைது
மது வாங்குவதில் ஏற்பட்ட தகராறில் அரிவாள் வெட்டு: 4 பேர் கைது
ADDED : செப் 27, 2026 11:04 PM
கோபால்பட்டி: திண்டுக்கல் மாவட்டம் கோபால்பட்டியில் மதுபாட்டில் வாங்குவதில் ஏற்பட்ட முன்விரோதத்தால் 2 வாலிபர்கள் அரிவாளால் வெட்டப்பட்ட வழக்கில் 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
நத்தம் தாலுகா கோபால்பட்டி அருகே கணவாய்பட்டியை சேர்ந்தவர்கள் அன்பரசன் 30, லோகநாதன் 29. நண்பர்களான இருவரும் டாஸ்மாக் கடைக்கு மது வாங்கச்சென்றனர். அப்போது அங்குவந்த பாறைப்பட்டியை சேர்ந்த சில வாலிபர்களுக்கும், இவர்களுக்கும் இடையே மது வாங்குவதில் தகராறு ஏற்பட்டது.
வாக்குவாதம் முற்றி கைகலப்பானது. அப்போது பாறைப்பட்டி நபர்கள், அன்பு, லோகநாதனை அரிவாளால் வெட்டினர். காயமடைந்த இருவரும் அங்கிருந்து தப்பி, அருகில் இருந்த தகர ஷெட்டில் மறைந்துகொண்டனர். பின் திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சையில் உள்ளனர்.
பாதிக்கப்பட்ட வாலிபர்களின் உறவினர்கள், அரிவாளால் வெட்டிய நபர்களை கைது செய்ய வலியுறுத்தி நள்ளிரவில் கோபால்பட்டி-திண்டுக்கல் ரோட்டில் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
விசாரணை நடத்திய சாணார்பட்டி போலீசார், அரிவாளால் வெட்டிய மஞ்சநாயக்கன்பட்டி தாமரைக்கண்ணன் 21, கோபால்பட்டி இந்திரா நகர் ஐங்கரன் 19, சுரேஷ் 25, பாறைப்பட்டி அசாருதீன் 32, அமர் 29, வி.எஸ்.கே.புதுார் வீரமணி 23, சரவணன் 20, பள்ளபட்டி கணேசன் 21, ஆகிய 8 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தனர். அசாருதீன், சரவணன், வீரமணி, கணேசன் ஆகிய நால்வரை கைது செய்தனர்.