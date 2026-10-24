தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே கொடைக்கானல் வனத்துறை: விவசாயிகள், பொது மக்கள் அலைக்கழிப்பு
தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே கொடைக்கானல் வனத்துறை: விவசாயிகள், பொது மக்கள் அலைக்கழிப்பு
UPDATED : அக் 11, 2026 08:21 PM
ADDED : அக் 11, 2026 08:18 PM
கொடைக்கானல்: கொடைக்கானல் வனத்துறை அதிகாரிகளை தொடர்பு கொள்ள முடியாததால் பொது மக்கள் விவசாயிகள் அவதிப்படுவது தொடர்கிறது.
கொடைக்கானல் வன உயிரின சரணாலயத்தில் 7 வனச்சரகங்கள் உள்ளன. இங்கு ஏராளமான வனவிலங்குகள் உள்ள நிலையில், இவை விவசாய தோட்டங்களில் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தி நஷ்டம் ஏற்படுகிறது .வனத்துறை சார்ந்த பல்வேறு திட்டங்கள் குறித்து பொதுமக்கள், விவசாயிகள், ஊடகவியலாளர்கள் வனத்துறையினரை தொடர்பு கொள்ளும் நிலையில் வனத்துறை உயர் அதிகாரிகள் முதல் கீழ்நிலை ஊழியர்கள் வரை அலைபேசியில் அழைக்கும் நிலையில் பதிலளிப்பதில்லை. மேலும் கொடைக்கானல் மாவட்ட வன அலுவலகத்தில் வனத்துறையினரை சந்திக்க செல்வோர் காத்திருக்க செய்து, அலைக்கழிப்பு செய்கின்றனர். ஒரு சில அதிகாரிகள் பதிலளிக்கும் நிலையில் அவர்களை மேலதிகாரிகள் தங்களது உத்தரவின்றி யாரிடமும் தகவல் தெரிவிக்கக் கூடாது என, மிரட்டி கடிவாளம் இடுவது தொடர்கிறது. இத்தகைய நடவடிக்கையால் மலைப் பகுதியில் உள்ளோர் வனத்துறையினரை முறையாக அணுக முடியாத சூழல் உள்ளது. வனத்துறையினரிடையே ஒருங்கிணைப்பில்லாத நிலையால் பொதுமக்கள் எளிதில் வனத்துறையினரை அணுக முடியவில்லை. வனப்பகுதியில் நிகழும் குற்ற நிகழ்வுகள் குறித்து ஊடகவியலாளர்கள் தகவல் கேட்கும் நிலையில் புறக்கணிக்கும் நிலை தொடர்கிறது. கொடைக்கானல் வனத்துறை பொதுமக்கள் தொடர்பு கொள்ள முடியாத தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே உள்ளது தெரியவந்துள்ளது. மாவட்ட நிர்வாகம், மதுரை மண்டல தலைமை வனபாதுகாவலர், வனத்துறைச் செயலாளர், மாவட்ட கலெக்டர் கொடைக்கானல் வனத்துறையில் நீடிக்கும் பிரச்னைக்கு தீர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்.