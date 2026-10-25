கொடைக்கானல் லீக் கிரிக்கெட் போட்டி

ADDED : செப் 25, 2026 09:02 PM
திண்டுக்கல், செப்.26 -
மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்கம் சார்பில் டேக் டி.டி.சி.யே., பவான்ஸ் கோப்பைக்கான கொடைக்கானல் டிவிஷன் லீக் போட்டிகள் பவான்ஸ் வித்யாஸ்ரமம் பள்ளி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடந்தது.
வில்பட்டி கோல்டன் ஸ்டார் கிரிக்கெட் கிளப் அணி 19.1 ஓவர்களில் 92 ரன்கள் (மார்டின் 5 விக்கெட்டுகள்) எடுத்து ‘ஆல் அவுட்’ ஆனது. எதிர்த்து விளையாடிய கிரிக்கெட் கிளப் ஆப் யூத் லெவன் அணி 10 ஓவர்களில் 93/3 ரன்கள் வெற்றி பெற்றது.
ராக் ஸ்டார் லெவன் அணி 23.1 ஓவர்களில் 147 ரன்கள் (மாரிமுத்து 3 விக்கெட்டுகள்) எடுத்து ‘ஆல் அவுட்’ ஆனது. எதிர்த்து விளையாடிய குருசடிமேடு கிரிக்கெட் கிளப் அணி 21.1 ஓவர்களில் 148/4 ரன்கள் (ஜெனித் 62) எடுத்து வெற்றி பெற்றது.
கிரிக்கெட் கிளப் ஆப் யூத் லெவன் அணி 22 ஓவர்களில் 155/6 ரன்கள் (பிரவீன் 56, மாரிமுத்து 3 விக்கெட்டுகள்/27) எடுத்தது. எதிர்த்து விளையாடிய பெஸ்ட் லெவன் கிரிக்கெட் அணி 14.1 ஓவர்களில் 63 ரன்களுக்கு ‘ஆல் அவுட்’ ஆகி தோல்வி அடைந்தது.
கிரவுண்ட் பிரண்ட்ஸ் கிரிக்கெட் கிளப் அணி 24 ஓவர்களில் 153/7 ரன்கள் (ஜெகதீசன் 3 விக்கெட்டுகள்) எடுத்தது. எதிர்த்து விளையாடிய ராக் ஸ்டார் லெவன் அணி 23.5 ஓவர்களில் 154/9 ரன்கள் (சரவணக்குமார் 46) எடுத்து வெற்றி பெற்றது.
லேக் பிரண்ட்ஸ் கிரிக்கெட் கிளப் அணி 19.2 ஓவர்களில் 119 ரன்கள் (சரவணன் 4 விக்கெட்டுகள்) எடுத்து ‘ஆல் அவுட்’ ஆனது. எதிர்த்து விளையாடிய வில்பட்டி கோல்டன் ஸ்டார் கிரிக்கெட் கிளப் அணி 23.1 ஓவர்களில் 115 ரன்கள் (ஆல்பர்ட் 5 விக்கெட்டுகள்) எடுத்து ‘ஆல் அவுட்’ ஆகி தோல்வியை தழுவியது.