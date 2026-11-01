இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிய கொடைக்கானல்

UPDATED : நவ 01, 2026 07:06 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:06 PM
கொடைக்கானல்: ‘கொடைக்கானல் வரும் சுற்றுலாப் பயணிகள் எவ்வித தயக்கமும் இன்றி வருகை தரலாம்.’ என, கொடைக்கானல் ஹோட்டல் மற்றும் ரிசார்ட் உரிமையாளர் சங்கத்தின் தலைவர் அப்துல்கனிராஜா தெரிவித்துள்ளார்.
சர்வதேச சுற்றுலாத்தலமான கொடைக்கானலுக்கு நாள்தோறும் ஏராளமான பயணிகள் வருகை தருகின்றனர். இந்நிலையில் கடந்த வாரம் கனமழையின் போது ரோடுகள் சேதமடைந்தது குறித்த செய்திகள் வெளியாகின. இதனால் சுற்றுலாப் பயணிகள் கொடைக்கானல் வர தயங்கினர். தொடர்ந்து மழையால் பாதிக்கப்பட்ட ரோடுகள் அரசு துறையினர் போர்க்கால அடிப்படையில் சீரமைத்து போக்குவரத்துத்துக்கு ஏற்ற வகையில் சரி செய்துள்ளனர். கொடைக்கானல் இயல்பான சூழ்நிலையில் உள்ளது.
கொடைக்கானல் ஹோட்டல் மற்றும் ரிசார்ட் உரிமையாளர் சங்கத் தலைவர் அப்துல்கனி ராஜா கூறியதாவது: கொடைக்கானல் வருகை தர திட்டமிட்டுள்ள சுற்றுலாப் பயணிகள் எவ்வித தயக்கமின்றி வழக்கம் போல் வந்து சுற்றுலாவை கண்டுகளிக்கலாம்., என்றார்.