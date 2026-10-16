கொடைக்கானலில் சினிமா கதை விவாதத்தில் இருவர் கொலை-: மூவருக்கு ஆயுள் தண்டனை
கொடைக்கானலில் சினிமா கதை விவாதத்தில் இருவர் கொலை-: மூவருக்கு ஆயுள் தண்டனை
UPDATED : அக் 15, 2026 10:40 PM
ADDED : அக் 15, 2026 10:34 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் அருகே சினிமா கதை தொடர்பாக விவாதித்தபோது நண்பர்களுக்குள் தகராறு ஏற்பட்டதில் இருவர் கொலை செய்யப்பட்டனர். இந்த வழக்கில் மூவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து பழநி நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
ஒட்டன்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர் ஞானசேகரன் 55, சினிமா இயக்குனர். படம் எடுக்க விரும்பிய ஞானசேகரன், அவரின் நண்பர்கள் உளுந்துார்பேட்டை சண்முகசுந்தரம் 59, சென்னை மேற்கு மாம்பலம் சுந்தரமூர்த்தி 61, காஞ்சிபுரம் வரதராஜன் 55, ஆகியோருடன் கதை விவாதம் செய்ய விரும்பினார்.
இதற்காக கொடைக்கானல் அருகே பாச்சலுார் தோப்பையன்காடு எஸ்டேட் விருந்தினர் இல்லத்திற்கு 2012 அக்.,18ல் ஞானசேகரன் அவரின் நண்பர்களுடன் வந்து தங்கினார். அக்.,20ல் நடந்த கதை விவாதத்தின்போது திரைப்படத்திற்கு பெயர் வைப்பதில் அவர்களுக்குள் தகராறு ஏற்பட்டது.
இதில் ஆத்திரமடைந்த ஞானசேகரன், சுந்தரமூர்த்தி, சண்முகசுந்தரம் ஆகியோருடன் சேர்ந்து வரதராஜன், உதவியாளர் தண்டபாணி ஆகிய இருவரை கொலை செய்தார். தாண்டிக்குடி போலீசார் விசாரணை நடத்தி மூவரையும் கைது செய்தனர்.
இவ்வழக்கு பழநி கூடுதல் மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடந்தது. குற்றவாளிகளான ஞானசேகரன், சுந்தரமூர்த்தி, சண்முகசுந்தரம் ஆகிய மூவருக்கும் ஆயுள் தண்டனை, தலா ரூ.40 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து நீதிபதி மலர்விழி தீர்ப்பளித்தார்.