நில அளவீட்டு பணி இழுத்தடிப்பால் உரிமையாளர்கள் பாதிப்பு: மாற்று ஏற்பாட்டை முன்னெடுத்த நில அளவைத்துறை
நில அளவீட்டு பணி இழுத்தடிப்பால் உரிமையாளர்கள் பாதிப்பு: மாற்று ஏற்பாட்டை முன்னெடுத்த நில அளவைத்துறை
UPDATED : அக் 10, 2026 05:10 AM
ADDED : அக் 09, 2026 08:36 PM
UPDATED : அக் 10, 2026 05:10 AM ADDED : அக் 09, 2026 08:36 PM
திண்டுக்கல்: மாவட்டத்தில் பில்டர்ஸ், ரியல் எஸ்டேட் உரிமையாளர்கள் பலர் சப் டிவிஷன் அளந்து கொடுக்க கோரிய விண்ணப்பங்கள் மாதக்கணக்கில் கிடப்பில் உள்ள நிலையில் அரசின் உரிமம் பெற்ற நில அளவையர்கள் மூலம் இப்பணியை மேற்கொள்ளும் முயற்சியை மாவட்ட நில அளவைத்துறை முன்னெடுத்துள்ளது.
வீடு, மனை வாங்குவோர் அதற்கான பட்டாவில் பெயர் மாற்றம் செய்வது அவசியம். இதில் உட்பிரிவு ஏற்படுத்த வேண்டிய நிலையில் நில அளவையர்கள் நிலத்தை அளந்து, வரைபடம் தயாரித்து கொடுக்க வேண்டும். இதற்காக தாலுகா, குறுவட்ட அளவில் நில அளவையர்கள் உள்ளனர். பட்டா மாறுதல் விண்ணப்பம் இவர்களுக்கு செல்ல வேண்டும்.
தற்போது பட்டா மாறுதல் கோரி விண்ணப்பங்கள் அதிகரித்துள்ள நிலையில், நில அளவையர்களின் எண்ணிக்கை போதுமானதாக இல்லை. இதனால் கட்டுமான பொறியியல் பிரிவில் பட்டயப் படிப்பு முடித்தவர்களுக்கு நில அளவை பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. மாநில நில அளவைத்துறை இதற்கான பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி உரிமம் கொடுத்து வருகிறது.
நிலம் அளவீடு கோரி வருவாய்த்துறைக்கு வரும் விண்ணப்பங்கள் மேலதிகாரிகளின் ஒப்புதலில் சர்வேயர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படும். அவர்கள் நேரத்திற்கு தகுந்த மாதிரி உரிமையாளர்களிடம் கட்டணம் வசூலித்து அலைக்கழிப்பது தொடர்ந்தது. இதனால் 95 சதவீத பட்டா மாறுதல் கோரி விண்ணப்பித்தவர்கள் பாதிப்படைந்தனர்.
இந்நிலையில் அரசு ஒற்றை சாளர முறையில் (சிங்கிள் விண்டோ போர்டல்) விண்ணப்பித்து சப் டிவிஷன் பெயர் மாற்றம் பெறலாம் என்ற புதிய நடைமுறையை அமல்படுத்தியது. இதனால் நில அளவையர்கள் வருவாய் பாதிக்கும் என்பதால் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
ஆனால் அரசு அனைத்து மாவட்ட நில அளவைத்துறையின் மூலம் உரிமம் பெற்ற நில அளவையர்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து நியமனம் செய்து, அவர்கள் மூலம் சப் டிவிஷன் பணிகளை முடிக்க உத்தரவிட்டது.
இந்நிலையில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பில்டர்ஸ், ரியல் எஸ்டேட் உரிமையாளர்கள் பலர் சப் டிவிஷன் அளந்து கொடுக்க ஒற்றை சாளர முறையில் விண்ணப்பித்து லட்சக்கணக்கில் கட்டணம் செலுத்தினர்.
ஆனால் சர்வேயர்கள் நில அளவீட்டு பணியை முடித்து கொடுக்காததால் 118 விண்ணப்பங்கள் மாதக்கணக்கில் தமிழ் நிலம் முனையத்தில் தீர்வு காணப்படாமல் கிடப்பில் உள்ளன.
இந்நிலையில் அரசின் உத்தரவில் உரிமம் பெற்ற 5 நில அளவையர்கள் மூலம் நில அளவீட்டு பணிகளை மேற்கொள்ள மாவட்ட நில அளவைத்துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. நில அளவீட்டு பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளதால் பட்டா பெயர் மாற்றப் பணிகள் விரைவில் முடிவுக்கு வரும் என நில அளவைத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.