/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/தாண்டிக்குடி மலைப்பகுதியில் மண் சரிவு
UPDATED : அக் 27, 2026 04:16 AM
ADDED : அக் 26, 2026 07:48 PM
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தாண்டிக்குடி: திண்டுக்கல் மாவட்டம் தாண்டிக்குடி மலைப்பகுதியில் பெய்த கனமழையால் 3 இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
இம்மலைப்பகுதியில் சில நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. நேற்று முன்தினம் இரவு பெய்த கனமழையால் தாண்டிக்குடி - சித்தரேவு மலை ரோட்டில் 3 இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டது. ஆத்துார் நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் இடிபாடுகளை அகற்றினர். மேலும் தடியன்குடிசை - ஆடலுார் ரோட்டில் மரம் சாய்ந்தது. மண் சரிவு, மரம் சாய்ந்ததன் காரணமாக மலை ரோட்டில் 3 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டதுது.
பண்ணைக்காடு அரசு மருத்துவமனை வளாகச் சுவர் மழையால் இடிந்து விழுந்தது.