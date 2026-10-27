/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ மீண்டும் மண் சரிவு
UPDATED : அக் 26, 2026 09:41 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:38 PM
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கன்னிவாடி: தருமத்துப்பட்டியில் இருந்து பன்றிமலை செல்லும் ரோட்டில் அழகுமடை அருகே கொண்டை ஊசி வளைவில் நேற்று (அக்.,25) மண்சரிவு ஏற்பட்டது.
மரங்களுடன் ரோட்டில் பாறை கற்கள் விழுந்து போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டு உள்ளது. இன்று (அக்.,26) காலை முதல் அடுத்தடுத்து மீண்டும் மண் சரிவு ஏற்பட்டது. இதனால் மலை கிராமங்களில் கடந்த 2 நாட்களாக மின் வினியோகம், போக்குவரத்து வசதி இல்லை. இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள், பாதசாரிகள் அச்சத்துடன் ரோட்டை கடக்க வேண்டிய சூழ்நிலை தொடர்கிறது.