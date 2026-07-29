/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:31 AM
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திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் கிழக்கு மாவட்ட சோசியல் டெமாக்ரடிக் டிரேடு யூனியன் சார்பில் சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் நடந்தது. மாவட்ட தலைவர் அப்தாகிர் தலைமை வகித்தார்.
செயலாளர் முகமது ஆசிக், துணை செயலாளர் ராமதாஸ், செயற்குழு உறுப்பினர் நாஸர் முன்னிலை வகித்தனர். உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் பஷீர்தீன் பங்கேற்று அடிப்படை சட்டங்கள் குறித்து பேசினார். எஸ்.டி.பி.ஐ., மாவட்ட பொதுச்செயலாளர் பவுசூர் ரஹ்மான், சம்சுதீன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.