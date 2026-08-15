/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ சுதந்திர தினத்தில் மதுக்கடை கள் மூடல்
UPDATED : ஆக 13, 2026 11:19 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 09:21 PM
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திண்டுக்கல்:சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு நாளை(ஆக.,15) அனைத்து அரசு டாஸ்மாக் கடைகள், அதனுடன் இணைந்த மதுக்கூடங்கள், ஹோட்டல்கள், கிளப்களில் இயங்கும் மதுக்கூடங்களை மூட தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள மேற்குறிப்பிட்ட மதுக்கடைகள், உரிமம் பெற்ற கிளப், ஹோட்டல்கள், மது அருந்தும் கூடங்கள் மூடப்பட வேண்டும். விதிமுறைகளை மீறி மது விற்பனை செய்தால் சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என கலெக்டர் துர்கா தெரிவித்துள்ளார்.