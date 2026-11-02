உள்ளாட்சி தின கிராம சபைக் கூட்டம்

UPDATED : நவ 01, 2026 06:50 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:47 PM
வடமதுரை: வேல்வார்கோட்டை ஊராட்சியில் உள்ளாட்சி தினத்தை முன்னிட்டு கிராம சபை கூட்டம் நடந்தது. தனி அலுவலர் ஜெய சந்திரிகா தலைமை வகித்தார். ஊராட்சிச் செயலாளர் குமரவேல் முன்னிலை வகித்தார். வி.ஏ.ஓ., பாலசுப்பிரமணி, பணியாளர்கள், பொது மக்கள் பங்கேற்றனர். ஊராட்சியின் வரவு செலவு அறிக்கை, தேவைகள் குறித்த பட்டியல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. ஊராட்சி பகுதிக்குள் ஜாதி பெயருடன் இருக்கும் தெருக்கள், ஊர்களின் பெயர்களை மாற்றியமைப்பது குறித்த அரசாணை வாசிக்கப்பட்டு, அதன்படி மாற்றம் செய்வது குறித்து மக்கள் அவரவர் ஊர்களிலேயே ஆலோசிக்க வேண்டும் என, அறிவுறுத்தப்பட்டது. கிராம சபைக்கு வந்திருந்த இளைஞர்கள் சிலர், 2021ல் தந்த தீர்மானங்கள் அப்படியே இருப்பதாகவும், மேற்குத் தெருவில் கழிவு நீர் வடிகால் முறையான சாய்வு விகிதம் இல்லாமல் தேங்கி நிற்பதாகவும் ஆவேசமாக கருத்துக்களை தெரிவித்தனர். பதிலளித்த ஊராட்சிச் செயலாளர் பணியிட மாறுதலில் வந்து 2 மாதங்களே ஆகிறது. முன்பு ஏற்பட்டிருந்த குறைகளுக்கும் தீர்வு காண தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனக் கூறி சமாதானம் செய்தார்.
குஜிலியம்பாறை:
ஆர்.கோம்பை ஊராட்சியை இரண்டாகப் பிரித்து, சின்னழகு நாயக்கனுாரை தலைமை இடமாகக் கொண்டு 2026 ஆக.,15ல் சின்னழகு நாயக்கனுார் என்ற புதிய ஊராட்சி துவங்கப் பட்டது. இங்கு நேற்று கிராம சபை கூட்டம் நடந்தது. துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் சசிகலா தலைமை வகித்தார். ஊராட்சிச் செயலர் (பொ) பெருமாள் முன்னிலை வகித்தார். கூட்டத்தில் தற்போதுள்ள சின்னழகு நாயக்கனுார் ஊராட்சி அலுவலகம், சின்னழகுநாயக்கனுாரில் செயல் படுகிறது. இங்கு வருவாய் துறையினரால் வழங்கப்பட்ட 1.72 ஏக்கர் நிலத்தில் ஊராட்சி அலுவலகத்திற்கான புதிய கட்டடத்தை விரைந்து கட்டக் கோரி, முன்னாள் வார்டு உறுப்பினர் தர்மர் தலைமையில் மனு அளித்தனர். அதேபோல் பில்லக்காபட்டி ஊரின் நுழைவுப் பகுதியில் புதிதாக 10 வீடுகள் உருவாகியுள்ளன. இங்கு குடிநீர் வசதி அறவே இல்லாததால் குடிநீர் வசதி கேட்டு மக்கள் மனு அளித்தனர். ஊராட்சியில் உள்ள பெரும்பாலான மக்கள் 125 நாள் வேலை திட்டத்தை, இந்த ஊராட்சியில் விரைந்து செயல்படுத்த வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனர்.