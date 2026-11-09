மகாளய அமாவாசை விழா

UPDATED : நவ 08, 2026 11:35 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:02 PM
நத்தம்: நத்தம் அருகே திருமலைக்கேணி சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் ஐப்பசி அமாவாசை பூஜை நடந்தது.
முருகப்பெருமானுக்கு பால், பழம், பன்னீர் உள்ளிட்ட 16 வகையான திரவிய அபிஷேகங்கள், அலங்காரம், பூஜைகள், தீபாராதனைகள் நடந்தன. மேலும் அருகில் உள்ள காமாட்சி மவுன குருசாமி மடத்திலும் அமாவாசையை முன்னிட்டு சிறப்பு வழிபாடுகள் நடந்தன. இதில் சுற்று வட்டாரங்களில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் புனித நீராடி சுவாமி தரிசனம் பெற்றுச் சென்றனர். பங்கேற்ற அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. மேலும் நத்தம் மாரியம்மன் கோயில், கணவாய் கருப்பணசுவாமி கோயில், நத்தம் கோவில்பட்டி கைலாசநாதர் கோயில், குட்டூர்- அண்ணாமலையார் கோயில், நத்தம் அரண்மனை சந்தனகருப்பு சுவாமி கோயிலிலும் அமாவாசையை முன்னிட்டு சுவாமிக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு, பூஜைகள் நடந்தன. திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.