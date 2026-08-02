ஓடும் பஸ்சில் மனைவி, மகளை அரிவாளால் வெட்டியவர் கைது
ஓடும் பஸ்சில் மனைவி, மகளை அரிவாளால் வெட்டியவர் கைது
ADDED : ஆக 01, 2026 11:14 PM
வத்தலகுண்டு: வத்தலகுண்டில் , ஓடும் பஸ்சில் மனைவி, மகளை அரிவாளால் வெட்டிய மணிக்குமார், 36, என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
தேனி மாவட்டம், தேவாரத்தை சேர்ந்தவர் மணிக்குமார். இவரது மனைவி சந்திரலேகா, 33. தம்பதிக்கு மூன்று பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர். கருத்து வேறுபாட்டால் கணவனை பிரிந்து, திருப்பூரில் சந்திரலேகா வசிக்கிறார்.
திருப்பூரில் உள்ள உறவினர்கள் மூலம், மனைவியின் நடவடிக்கைகளை மணிக்குமார் கண்காணித்ததாக தெரிகிறது.
தேவாரத்திற்கு வர திட்டமிட்ட சந்திரலேகா, நேற்று முன்தினம் இரவு திருப்பூரில் இருந்து புறப்பட்ட அரசு பஸ்சில், மகள் சஞ்சனாஸ்ரீ, 9, உடன் பயணித்தார்.
இதையறிந்த மணிக்குமார் நேற்று அதிகாலை, திண்டுக்கல் மாவட்டம், வத்தலகுண்டு காளியம்மன் கோவில் நிறுத்தம் வந்தபோது பஸ்சில் ஏறி, மனைவியுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு, அவரை அரிவாளால் வெட்டினார்.
தடுக்க வந்த மகள் சஞ்சனாஸ்ரீக்கும் வெட்டு விழுந்தது.
இதையடுத்து, வத்தலகுண்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒப்படைக்கப்பட்ட மணிக்குமாரை, போலீசார் கைது செய்தனர். படுகாயமடைந்த தாயும், மகளும் தேனி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுகின்றனர்.