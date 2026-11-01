மனைவியை கொலை செய்து புதைத்ததாக கணவர் வாக்குமூலம்: உடல் கிடைக்காததால் போலீசார் குழப்பம்
மனைவியை கொலை செய்து புதைத்ததாக கணவர் வாக்குமூலம்: உடல் கிடைக்காததால் போலீசார் குழப்பம்
UPDATED : அக் 31, 2026 08:29 PM
ADDED : அக் 31, 2026 08:24 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் அருகே குடும்ப தகராறில் மனைவியை கொலை செய்து புதைத்ததாக கணவர் வாக்குமூலம் அளித்த நிலையில், அவர் அடையாளம்காட்டிய இடத்தில் உடல் கிடைக்காததால் போலீசார் குழப்பத்தில் உள்ளனர்.
திண்டுக்கல் இரண்டலப்பாறையை சேர்ந்தவர் லாரன்ஸ் 36, கூலித்தொழிலாளி. இவரது மனைவி கவுசல்யா 32. இத்தம்பதிக்கு 2 மகள்கள் உள்ளனர். சிறுமலை அடிவாரத்தில் வசிக்கின்றனர்.
கவுசல்யா பெற்றோருடன் அடிக்கடி அலைபேசியில் பேசுவது வழக்கம். நீண்ட நாட்களாக மகளிடம் இருந்து எந்த அழைப்பும் வராததால் சந்தேகமடைந்த அவர்கள் நேரில் வந்தனர். அப்போது வீடு பூட்டி இருந்தது. லாரன்சிடம் கேட்டதற்கு முறையான பதில் அளிக்கவில்லை.
இதனால் கவுசல்யாவின் பெற்றோர் திண்டுக்கல் தாலுகா போலீசில் புகார் செய்தனர். இன்ஸ்பெக்டர்புகழேந்தி தலைமையிலான போலீசார் லாரன்சிடம் விசாரித்தனர். குடும்ப தகராறில் மனைவியை கொலை செய்து ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறம் ரிங்ரோடு பாலத்திற்கு அடியில் புதைத்துவிட்டதாக கூறினார். இதை கேட்டு போலீசார் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
வருவாய்த்துறையினர் முன்னிலையில் நேற்று லாரன்ஸ் அடையாளம் காட்டிய இடத்தில் உடலை தோண்டி எடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். ஆனால் உடல் எதுவும் கிடைக்கவில்லை.
லாரன்ஸ் உண்மையில் மனைவியை கொலை செய்தாரா அல்லது வேறு ஏதும் காரணத்திற்காக கொலை செய்ததாக நாடகமாடுகிறாரா, அவர் எங்கே சென்றார் என்பன உள்ளிட்டகோணங்களில் தொடர்ந்து விசாரிக்கின்றனர்.