/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/திண்டுக்கலில் மனைவியைக் கொன்ற கணவர் போலீஸில் சரண்
ADDED : நவ 09, 2026 10:59 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:59 AM
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திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் எரியோட்டில் பாண்டியன் நகரைச் சேர்ந்த டிரைவர் அஜித்குமார். இவருக்கும் சுவேதா,26, என்பவருக்கும் திருமணம் ஆகி ஒரு வருடம் ஆகிறது. அஜித்குமார் பணிக்கு சென்ற நேரத்தில் சுவேதா மற்றவர்களுடன் தகாத உறவு வைத்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் இன்று அதிகாலை நேரத்தில் தம்பதி இடையே தகராறு ஏற்பட்டது. அஜித்குமார் ஆத்திரத்தில் அரிவாளால் சுவேதாவின் கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்தார்.
பின்னர், எரியோடு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சரணடைந்தார். அவரை எரியோடு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் வினோதா கைது செய்தார்.