/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/மானுார் சுவாமிகள் குருபூஜை
ADDED : நவ 08, 2026 04:06 PM
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பழநி கோதைமங்கலம் பழைய தாராபுரம் ரோட்டில் மானுார் சுவாமிகள் குருபீடம் உள்ளது.
இங்கு 82வது ஆண்டு குருபூஜை நடந்தது. இக்கோயில் மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டது. இன்று (நவ.,8) காலை 6:00 மணிக்கு அகவல் பாராயணம், பக்தி பாடல்கள், ஆன்மீக சொற்பொழிவு நடந்தது. சாதுகளுக்கு மகேஸ்வர பூஜை நடந்தது. ஜீவசமாதியில் ஐம்பொன் சிலைக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், தீபாராதனை நடந்தது. அதன் பின் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. இன்று மறுபூஜைக்கு பின் திருவாசக முற்றோதல் நடக்க உள்ளது.