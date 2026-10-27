/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/மழையால் இடிந்த இறைச்சி வெட்டும் கூடம்
UPDATED : அக் 03, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 02, 2026 05:04 PM
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வேடசந்துார்: வேடசந்துார் தர்கா வளாகத்தில் பேரூராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் இறைச்சி வெட்டும் கூடம் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த கட்டடம் கட்டப்பட்டு பல ஆண்டுகள் ஆனதால் மேற்புறம் அடிக்கடி பெயர்ந்து விழுந்து வந்தது.
சமீப நாட்களால் பெய்த மழையால் இந்த கட்டடம் திடீரென இடிந்து விழுந்தது. இங்கு தினமும் காலை நேரத்தில் 10க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் ஆடு உரிக்கும் பணியில் ஈடுபடுவர். கட்டடம் இடிந்தது மாலை நேரம் என்பதால் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது. பேரூராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் புதிய கட்டடம் கட்டித்தர வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.