/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ கோயிலில் ஆண்கள் மட்டும் பங்கேற்ற நள்ளிரவு பூஜை
ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:39 AM
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வடமதுரை: திண்டுக்கல் மாவட்டம் வடமதுரை அருகே முனியப்பன் கோயிலில் ஆடி மாதத்தை முன்னிட்டு ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்ற நள்ளிரவு பூஜை நடந்தது.
வடமதுரை அருகே தென்னம்பட்டி அழகர்நாயக்கன்பட்டியில் முனியப்பன் கோயில் உள்ளது. இங்கு ஆண்டுதோறும் ஆடி மாதம் ஆண்கள் மட்டும் பங்கேற்கும் நள்ளிரவு சிறப்பு பூஜை நடக்கும்.
நேற்று முன்தினம் இரவு 7:00 மணி துவங்கி நேர்த்திக்கடனுக்காக வழங்கப்பட்டிருந்த 22 ஆட்டு கிடாய்களை வெட்டி அரிசியுடன் அசைவ உணவு தயாரிக்கப்பட்டது. அதிகாலை 12:00 மணிக்கு முனியப்பனுக்கு சிறப்பு பூஜை முடிந்ததும் அனைவருக்கும் அசைவ உணவு வழங்கப்பட்டது. சுற்று வட்டாரத்தை சேர்ந்த ஆயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் பங்கேற்று உணவருந்தி சென்றனர். சமையல் ஊழியர்கள் உள்பட அனைத்திற்கும் ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.