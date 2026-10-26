கொடைக்கானலில் மண் சரிவு பாதியில் திரும்பிய அமைச்சர்: காத்திருந்த அலுவலர்கள் விரக்தி
கொடைக்கானலில் மண் சரிவு பாதியில் திரும்பிய அமைச்சர்: காத்திருந்த அலுவலர்கள் விரக்தி
ADDED : அக் 25, 2026 08:20 PM
கொடைக்கானல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் மண் சரிவு ஏற்பட்ட பகுதியை அமைச்சர் விக்னேஷ் ஆய்வு செய்ய சென்ற நிலையில் தொடர் மழையால் பாதியில் திரும்பியதால் காத்திருந்த அரசு அலுவலர்கள் விரக்தியடைந்தனர்.
கொடைக்கானலில் பெய்யும் கன மழையால் பெரியகுளம் அடுக்கம் ரோட்டில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி பகுதியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு ரோடுகள் சேதமடைந்தன. இன்று (அக்.,25) மதுவிலக்குத்துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் அடுக்கம் பகுதியில் ஏற்பட்ட பாதிப்பை ஆய்வு செய்ய சென்றார். செல்லும் வழியில் முதலாவதாக சாமக்காட்டுபள்ளம் பகுதியில் ஆய்வு செய்த போது மழை பெய்தது. இதனால் பாதுகாப்பு கருதி அடுக்கம் செல்லாமல் திரும்பிச் சென்றார். தொடர்ந்து வெள்ளிநீர் வீழ்ச்சியை பார்வையிட்டார்.
அவர் கூறியதாவது: அடுக்கம் பெரியகுளம் ரோட்டில் கடந்த ஆட்சியில் மழை நீர் வடிந்து ஓட சிறிய அளவிலான குழாய் பாலங்கள் அமைத்ததால் தண்ணீர் எளிதில் கடந்து செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை சீரமைக்க உள்ளோம். அப்போது பாதிப்புகள் தவிர்க்கப்படும். தாங்குச் சுவர்கள் உறுதியாக ஏற்படுத்த அதிகாரிகள் குழு பரிந்துரைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது. மலை கிராம மக்கள் போக்குவரத்திற்கு தற்காலிகமாக ரோடுகள் சீரமைக்கும் பணி துரிதமாக நடக்கின்றன. கொடைக்கானல் நீர் வழித்தட ஆக்கிரமிப்புகள் அனைத்தும் அகற்றப்படும். பருவ மழைக்குப் பின் மலைப்பகுதியில் பாதிப்புகள் குறித்து ஆய்வு செய்து, நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். கனமழையின் போது மலைப்பகுதியில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து கண்காணிக்க பேரிடர் மீட்புக் குழு தயார் நிலையில் உள்ளது குறித்து மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்றார். கலெக்டர் துர்கா உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்.
அமைச்சருக்காக அடுக்கத்தில் காலை முதல் காத்திருந்த அலுவலர்கள் விரக்தியில் அவசரமாக கொடைக்கானல் திரும்பிச் சென்றனர்.