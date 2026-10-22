கோயிலுக்குள் பிற மதத்தினரை அமைச்சர்கள் அழைத்துச் செல்வது நீதிமன்ற அவமதிப்பு: விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத் கண்டனம்
கோயிலுக்குள் பிற மதத்தினரை அமைச்சர்கள் அழைத்துச் செல்வது நீதிமன்ற அவமதிப்பு: விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத் கண்டனம்
UPDATED : அக் 20, 2026 01:01 AM
ADDED : அக் 19, 2026 05:54 PM
பழநி: தமிழக அமைச்சர்கள் தங்களுடன் பிற மதத்தினரை கோயில்களுக்கு அழைத்துச் செல்வது உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை அவமதிக்கும் செயல், என, விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத் திருக்கோயில் திருமடங்கள் பாதுகாப்புப் பிரிவின் மாநில அமைப்பாளர் செந்தில்குமார் தெரிவித்தார்.
பழநி முருகன் கோயிலுக்கு சென்ற பிற மதத்தினர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, செந்தில்குமார் தொடர்ந்த வழக்கில், உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை 2024 ஜன.,30ல் தீர்ப்பு வழங்கியது. அதில், கோயில்களில் ஹிந்து அல்லாதவர் கொடிமரம் தாண்டி வரக்கூடாது. பிறமதத்தவர், 'ஹிந்து இறைவன் மீது நம்பிக்கை உண்டு' என, உறுதிமொழி பத்திரம் அளித்து, கோயில் நிர்வாகம் அதை பதிவு செய்த பின் அனுமதிக்கலாம் என குறிப்பிடப்பட்டது.
செந்தில்குமார் கூறியதாவது: ஹிந்து மதம் அல்லாதவர்கள் பிற மதத்தின் அடையாள சின்னத்தை அணிந்து அமைச்சர்களுடன் மதுரை, திருவண்ணாமலை கோயில்களுக்குள் செல்கின்றனர். இது மிகவும் கண்டனத்திற்குரியது. ஹிந்துக்களின் நம்பிக்கையை அவமதித்து, மனதை புண்படுத்துகிறது. ஹிந்துக்களின் நம்பிக்கையை சீர்குலைக்காதபடி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என அமைச்சர்களுக்கு தமிழக முதல்வர் அறிவுறுத்த வேண்டும். அமைச்சர்களுடன் கோயிலுக்குள் செல்லும் பிற மதத்தினர் உறுதிமொதி பத்திரம் அளிப்பதை ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும் என்றார்.