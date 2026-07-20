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/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/﻿ கணக்கெடுப்புப் பணிக்கான களப்பணியாளர்கள் நியமனத்தில் குளறுபடி: 22 அரை நாட்கள் விடுப்பு அளிக்க ஆசிரியர்கள் வலியுறுத்தல்

﻿ கணக்கெடுப்புப் பணிக்கான களப்பணியாளர்கள் நியமனத்தில் குளறுபடி: 22 அரை நாட்கள் விடுப்பு அளிக்க ஆசிரியர்கள் வலியுறுத்தல்

﻿ கணக்கெடுப்புப் பணிக்கான களப்பணியாளர்கள் நியமனத்தில் குளறுபடி: 22 அரை நாட்கள் விடுப்பு அளிக்க ஆசிரியர்கள் வலியுறுத்தல்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 12:16 AM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 12:16 AM

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சுயக்கணக்கெடுப்பு துவக்கம் நாட்டின் அனைத்து விதமான வளர்ச்சி, உட்கட்டமைப்பு மேம்பாடு உள்ளிட்ட பணிகளுக்கான திட்டங்களை தீட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகும். அதன்படி திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் முதற்கட்ட வீடுகள் மற்றும் வீட்டின் வகைகள் குறித்த கணக்கெடுப்பு ஆக.1ல் துவங்க உள்ளது. அதற்கு முன்னதாக பொது மக்கள், கல்லுாரி மாணவ, மாணவிகள் சுய விபரங்களை அலைபேசி மூலம் பதிவேற்றும் சுயக்கணக்கெடுப்பு பணிகள் ஜூலை 17 முதல் துவங்கி உள்ளது.

இந்நிலையில் ஆக.1ல் துவங்க உள்ள முதற்கட்ட கணக்கெடுப்புப் பணியில் 4 ஆயிரம் பேர் ஈடுபட உள்ளதாக கலெக்டர் அலுவலகத்தில் உள்ள மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புப் பிரிவு அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.

ஆனால் இந்த களப்பணியாளர்களை தேர்ந்தெடுப்பதில் பல குளறுபடிகள் நீடிக்கிறது. உதாரணத்திற்கு முதன்மை கல்வி அலுவலகம் பரிந்துரைக்காத முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு பணி ஆணையை வழங்கி உள்ளனர்.

மேலும் புற்றுநோய், மார்பக புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட முதுகலை பெண் ஆசிரியர்கள், ஓராசிரியர், ஈராசிரியர் பள்ளிகளில் உள்ள முதுகலை, இடைநிலை, பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கும், ஓய்வு பெறும் நிலையில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கும் பணி ஆணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும் ஆசிரியர்கள் வசிக்கும் இடத்திற்கும் களப்பணிக்காக செல்லும் இடத்திற்கும் நீண்ட துாரம் செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளதால் ஆசிரியர்கள் பணி ஆணைகளை ஏற்றாலும், பணிக்கு செல்ல முடியாத நிலை உள்ளதாக புலம்பி வருகின்றனர்.

இதனால் ஆசிரியர்கள், தன்னார்வலர்கள், பிற துறை அலுவலர்கள் என யார் களப்பணியில் ஈடுபட்டாலும் அவர்களின் 'சுயவிருப்பம்' கேட்டறிந்து பணி ஆணைகளை வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

முழுமையான களப்பணியாளர்கள் பட்டியலை பெற்று, சுய விருப்பம் உள்ள ஆசிரியர்கள், தன்னார்வலர்களை நியமிப்பதும் மாவட்ட முதன்மை கணக்கெடுப்பு அலுவலரின் தலையாய கடமை என தன்னார்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். கலெக்டர் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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