இடும்பன் குளம் பராமரிப்பில் கூடுதல் கவனம் பாசன விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
இடும்பன் குளம் பராமரிப்பில் கூடுதல் கவனம் பாசன விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
ADDED : ஆக 14, 2026 03:50 PM
பழநி, ஆக.15
பழநி இடும்பன் குளத்தை பராமரிப்பதில் அரசு நிர்வாகம் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என பாசன விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
பழநி ஒன்றியம் சிவகிரிபட்டி ஊராட்சியில் 172 ஏக்கர் பரப்பளவில் இடும்பன் குளம் அமைந்துள்ளது. இக்குளத்தின் மூலம் நேரடியாக 68 ஏக்கரும், அதன்பின் வாய்க்கால் மூலம் 400 ஏக்கருக்கு மேல் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகிறது. வரதமாநதி அணையில் இருந்து பெரியகுளம் நிரம்பி பிறகு கிடைக்கும் உபரிநீர் இக்குளத்தை அடைகிறது. அதேபோல் பஞ்ச வாய்க்காலில் அதிக நீர்வரத்து இருக்கும்போதும் குளத்திற்கு நீர்வரத்து ஏற்படும்.
தைப்பூசம், பங்குனி உத்திரம் போன்ற விழா நாட்களில் பாதயாத்திரையாக பழநி முருகன் கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் இடும்பன் குளத்தில் நீராடி செல்வதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில் இக்குளத்தின் பெரும்பாலான பாசன நிலங்கள் பழநி முருகன் கோயில் பெருந்திட்ட வரைவு பணிக்காக கையகப்படுத்தப்படுகிறது. இதனால் குளத்தை பாதுகாப்பதில் பாசன விவசாயிகளின் நேரடி கவனம் இருக்காது. எனவே குளம் பராமரிப்பில் அரசு பெரும் சிரத்தை எடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
மண் எடுக்க அனுமதி தேவை
கண்ணன், இடும்பன் குளம் பாசன விவசாயி:
இடும்பன் குளத்தின் கரை, மதகு உள்ளிட்டவற்றை விவசாயிகள் இதுவரை பராமரித்து வந்தனர். இனி அவர்களுக்கு அங்கு நிலம் இல்லாத சூழலில் குளத்தை பேணிக் காப்பதில் சிரமம் உள்ளது. மாவட்ட நிர்வாகம் தான் இதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். விவசாய பயன்பாட்டிற்கு குளத்து மண் எடுக்க அரசாணை உள்ளது. அதுபோல் இடும்பன் குளத்திலும் மண் எடுக்க அனுமதிக்க வேண்டும்.
இருபோக பாசனத்துக்கு உபரிநீர்
சுப்பிரமணியன், விவசாயி, பழநி:
இடும்பன் குளம் மூலம் நேரடியாக பாசன வசதி பெறும் நிலங்கள் பழநி முருகன் கோயில் பெருந்திட்ட வரைவு பணிக்காக கையகப்படுத்தியதால் தற்போது 10 ஏக்கருக்கு மட்டுமே பாசன வசதி பெறும்.
வாய்க்கால் பாசன நிலங்கள் 400 ஏக்கருக்கு மேல் வையாபுரி குளம், சிறுநாயக்கன் குளம், பாப்பன் குளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு குளங்கள் மூலம் இடும்பன் குளம் நீர் பெறப்படுகிறது.
ஆண்டுதோறும் ஒரு டி.எம்.சி., தண்ணீர் பக்தர்களின் தேவைக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட போதிலும் இரண்டு போகம் விவசாயம் நடந்தது. முன்னர் நீர் பற்றாக்குறை என்பது இருந்து வந்தது. நிலங்கள் கையகப்படுத்துவதால் நேரடி விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தி வந்த நீரின் அளவு குறையும். இதன் மூலம் வாய்க்கால் பாசன நிலங்களுக்கு இரண்டு போக நெல் விளைச்சலுக்கு போதுமான இடும்பன் குளம் உபரிநீர் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது.
எனவே பொதுப்பணித்துறை, வருவாய்த்துறை, ஹிந்து சமய அறநிலைத்துறை உள்ளிட்ட அரசு நிர்வாகம் இடும்பன் குளத்தை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.