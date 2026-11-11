/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/கவரிங் நகையை அடகு வைத்தவர் கைது
UPDATED : நவ 06, 2026 07:18 PM
ADDED : நவ 05, 2026 08:25 PM
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நத்தம்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் பகுதியில் கவரிங் நகைகளை அடகு வைத்து ரூ.2.20 லட்சம் பெற்று மோசடி செய்த சுதாகர் 45, கைது செய்யப்பட்டார்.
நத்தம்- அண்ணா நகரை சேர்ந்தவர் அருண்குமார் 36. அடகுக்கடை நடத்தி வருகிறார். கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன்பு மதுரை கொடிக்குளம் சுதாகர் 45, அவரது உறவினர் முத்துலட்சுமி 38, ஆகியோர் 22 கிராம் எடை கொண்ட நகைகளை இவரது கடையில் அடகு வைத்தனர். அதற்காக ரூ.2 லட்சத்து 20 ஆயிரம் கடன் பெற்றுச்சென்ற நிலையில், வட்டி கட்டாமல் இருந்தனர். வட்டி பணத்தை கேட்டபோது முறையான பதில் அளிக்கவில்லை. இதனால் சந்தேகமடைந்த அருண்குமார், அடகு நகைகளை சோதனை செய்ததில் அது கவரிங் என தெரிந்தது. நத்தம் போலீசார் சுதாகரை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.