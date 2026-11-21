பிரசவத்தில் இரட்டை குழந்தைகள் மரணம் சிகிச்சை பலனின்றி தாயும் உயிரிழப்பு
பிரசவத்தில் இரட்டை குழந்தைகள் மரணம் சிகிச்சை பலனின்றி தாயும் உயிரிழப்பு
ADDED : நவ 21, 2026 09:18 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல்லில் செயற்கை முறையில் கருத்தரித்த பெண்ணின் இரட்டை குழந்தைகள் பிரசவத்தில் ஏற்கனவே உயிரிழந்த நிலையில், தாயும் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று (நவ.,21) இறந்தார்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்துார் அருகே வள்ளிப்பட்டியை சேர்ந்தவர் மோகன்ராஜ் 35. இவரது மனைவி பிரியங்கா 30. தம்பதிக்கு குழந்தைகள் இல்லை. திண்டுக்கல் தனியார் கருத்தரித்தல் மையத்தில் எடுத்துக் கொண்ட சிகிச்சையில், பிரியங்கா செயற்கை முறையில் கருத்தரித்தார். பரிசோதனையில் இரட்டை கருவளர்ச்சி உறுதியானது.
நவ.,7ல் தனியார் கருத்தரித்தல் மையத்தில் பிரசவத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்ட பிரியங்காவுக்கு கிட்னி செயலிழந்தது. இதனால் திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். டாக்டர்கள் உடனடியாக அறுவை சிகிச்சை செய்தனர். வளர்ச்சி குறைபாடுடன் பிறந்த முதல் குழந்தை சிறிது நேரத்திலேயே இறந்தது. நவ.,10ல் இரண்டாவது குழந்தையும் இறந்தது.
தொடர்ந்து உறவினர்கள் கொடுத்த புகாரின் பேரில் விசாரணை நடத்திய மாவட்ட நலப்பணிகள் இணை இயக்குனர் பாரதி, தனியார் கருத்தரித்தல் மையத்தில் பிரசவ சிகிச்சை, வார்டு, அறுவை சிகிச்சை அரங்கு செயல்பட தடை விதித்து உத்தரவிட்டார். இந்நிலையில் தொடர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டும் பலனின்றி பிரியங்கா இன்று உயிரிழந்தார்.