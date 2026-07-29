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/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/﻿ எம்.ஆர்.பி., நர்ஸ்கள் பணி நிரந்தரம்: நலச்சங்கம் வலியுறுத்தல்

﻿ எம்.ஆர்.பி., நர்ஸ்கள் பணி நிரந்தரம்: நலச்சங்கம் வலியுறுத்தல்

﻿ எம்.ஆர்.பி., நர்ஸ்கள் பணி நிரந்தரம்: நலச்சங்கம் வலியுறுத்தல்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:27 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:27 AM

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திண்டுக்கல்: 'அரசு மருத்துவமனைகளில் பணிபுரியும் எம்.ஆர்.பி., நர்ஸ்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய புதிய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என நலச்சங்க தென்மண்டல மாநில பொதுச்செயலாளர் ஜோதி தெரிவித்தார்.

தமிழக அரசு நர்ஸ்கள் பொது நலச்சங்கத்தின் புதிய நிர்வாகிகள் தேர்வுக்கான பொதுத்தேர்தல் மதுரை, கரூர், சிவகங்கை, தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் நேற்று நடந்தது.

பின்னர் தென்மண்டல மாநில பொதுச்செயலாளர் ஜோதி கூறியதாவது:

2017க்கு பின் 10 ஆண்டுகள் கழித்து நர்சுகள் பொதுநலச்சங்கத்துக்கு தேர்தல் நடக்கிறது. தமிழகம் முழுவதும் அரசு மருத்துவமனைகளில் பணிபுரியும் எம்.ஆர்.பி., நர்ஸ்கள் அனைவரையும் பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். அரசு மருத்துவமனைகளில் நர்ஸ்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் முறையாக கிடைப்பதில்லை. உடை மாற்றும் அறை, போதிய கழிவறை, ஓய்வு அறை வசதிகள் இல்லை. நர்ஸ்களுக்கு அரசு வழங்கிய குடியிருப்புகளை தனிநபர்கள் ஆக்கிரமித்து உள்ளனர். இதனை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

ஊதிய முரண்பாடு உள்ளிட்ட 30 அம்ச கோரிக்கைகள் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த அரசு அழைப்பு விடுத்துள்ளது.பேச்சுவார்த்தையில் எங்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை சமர்ப்பிப்போம்.

தற்போது அமைந்துள்ள தமிழக அரசின் மீது நம்பிக்கை கொண்டு 2026 சட்டசபை தேர்தலில் நர்ஸ்கள் அனைவரும் 'ஒரு விரல் புரட்சி' செய்தோம். முதல்வர், சுகாதாரத்துறை அமைச்சர், துறை உயர்மட்ட அதிகாரிகள் கலந்தாலோசித்து நர்ஸ்களின் குறைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்றார்.

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