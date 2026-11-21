கோட்டை மாரியம்மன் கோயிலில் முகூர்த்தக் கால் நடும் விழா
கோட்டை மாரியம்மன் கோயிலில் முகூர்த்தக் கால் நடும் விழா
ADDED : நவ 20, 2026 08:45 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் கோட்டை மாரியம்மன் கோயிலில் கும்பாபிஷேக யாகசாலை கூடம் அமைப்பதற்கான முகூர்த்தக் கால் நடும் விழா நேற்று நடந்தது.
இக்கோயிலில் 2027 ஜன.,20ல் கும்பாபிஷேகம் நடக்க உள்ளது. இதற்கான கோயில் திருப்பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இந்நிலையில் முதற்கட்ட கும்பாபிஷேக யாகசாலை கூடம் அமைப்பதற்கான முகூர்த்தக் கால் நடும் விழா நேற்று நடந்தது.
கோயில் திருப்பணி ஆலோசனைக்குழு தலைவர் செல்லமுத்தையா தலைமை வகித்தார். ஜி.டி.என்., கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர் ரத்தினம், தொழில் உரிமையாளர் நடராஜன், அரசன் ரியல் எஸ்டேட்ஸ் நிறுவன நிர்வாக இயக்குனர் சண்முகம், ஏ.ஆர்.சி., நிறுவனங்களின் நிர்வாக இயக்குனர் ராமச்சந்திரன், கோயில் அறங்காவலர்கள் குழு தலைவர் சுபாசினி, அறங்காவலர்கள் குழு நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள், ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.
அறங்காவலர் குழு தலைவர் கூறுகையில், ‘2027 ஜன.,20ல் கும்பாபிஷேகம் நடக்க உள்ளது. வழக்கம்போல் பிப்.,4ல் மாசித் திருவிழா நடத்த திட்டமிட்டு உள்ளோம். அதற்குள் திருப்பணிகளை முடிக்கும் வகையில் சிற்ப வேலைப்பாடுகள், கட்டமைப்பு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன ’என்றார்.