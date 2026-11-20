சீடைப்பூச்சிகளின் தாக்கத்தால் முருங்கை விளைச்சல் பாதிப்பு
சீடைப்பூச்சிகளின் தாக்கத்தால் முருங்கை விளைச்சல் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 19, 2026 11:27 PM
ADDED : நவ 19, 2026 04:10 PM
குஜிலியம்பாறை: குஜிலியம்பாறை பகுதிகளில் சீடைப்பூச்சிகளின் தாக்கத்தால் முருங்கை விளைச்சல் பாதித்த நிலையில் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
குஜிலியம்பாறை ஒன்றியத்தில் பெரும்பாலான விவசாயிகள் முருங்கை, தென்னை, மா உட்பட மாற்று விவசாயத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தற்போது முருங்கைக்காய் வரத்து குறைந்த நிலையில் அதன் விலை அதிகரித்துள்ளது. கரும்பு முருங்கை கிலோ ரூ.90, செடி முருங்கை ரூ.65க்கு விற்கப்படுகிறது. ஆனால் போதிய விளைச்சல் இல்லை.
சமீப நாட்களாக முருங்கை மரங்களில் சீடைப்பூச்சிகளின் தாக்கம் அதிகரித்து உள்ளது. இதனால் இலைகள் உதிர்ந்து மரங்கள் பட்டுப்போன நிலையில் காணப்படுகின்றன. இதனால் காய்கள் வரத்து இல்லாத நிலையில் விவசாயிகள் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.
செங்குளத்துப்பட்டி விவசாயி பூபதி கூறுகையில், '6 ஏக்கரில் முருங்கை விவசாயம் செய்தோம். தற்போது அனைத்து மரங்களிலும் சீடைப்பூச்சிகளின் தாக்கம் இருந்தது. இதனால் 4 ஏக்கர் மரங்களை பிடுங்கி அழித்து விட்டோம். முருங்கையில் லாபம் ஒன்றும் இல்லை. இதனால் முருங்கையை தவிர்த்து நெல்லி, மா பயிரிடலாம் என முடிவு செய்துள்ளோம்' என்றார்.