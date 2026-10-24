நகராட்சி கழிவுநீர் கலப்பால் மாசடையும் சிறுநாயக்கன் குளம்
நகராட்சி கழிவுநீர் கலப்பால் மாசடையும் சிறுநாயக்கன் குளம்
ADDED : அக் 23, 2026 08:01 PM
பழநி: பழநி நகராட்சியின் கழிவுநீர் கலப்பதாலும், அமலைச் செடிகளாலும் பழைய தாராபுரம் ரோட்டில் உள்ள சிறுநாயக்கன் குளம் மாசடைந்து காணப்படுகிறது.
பழநி பழைய தாராபுரம் ரோடு அருகே பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டில் சிறுநாயக்கன்குளம் அமைந்துள்ளது. இக்குளம் பழநி நகர், காமராஜ் நகர், பெரியப்பா நகர், கோதைமங்கலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு நிலத்தடி நீர் ஆதாரமாக உள்ளது. 600 ஏக்கருக்கும் அதிகமாக நிலங்கள் பாசனவசதி பெறுகிறது.
நகராட்சி பகுதிகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் நேரடியாக கலப்பதாலும், அமலைச் செடிகளாலும், குவிந்துள்ள குப்பையாலும் இக்குளம் மாசடைந்து உள்ளது. குளத்தின் கரை பகுதி ஆக்கிரமிப்பில் உள்ளது. மதகுகள் சேதமடைந்து உள்ளன. நீரின் தன்மை மாறி உள்ளதால் பாசன விவசாயிகள் சிரமப்படுகின்றனர்.
பாதாள சாக்கடை திட்டத்தை முடித்து சாக்கடை நீரை சுத்திகரித்து வெளியேற்ற வேண்டும். குளத்தை துார்வார வேண்டும். இதற்கு துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்துள்ளது.
குறைந்து வரும் நீர்பிடிப்பு பகுதி
நரேந்திரன், காணியாளர், மானியபத்து:
சிறுநாயக்கன் குளத்தில் கட்டடக் கழிவுகள், மண்ணை கொட்டுவதால் நீர்பிடிப்பு பரப்பு குறைந்து வருகிறது. அமலைச் செடிகள் ஏராளமாக வளர்ந்துள்ளன. கழிவுநீர் கலப்பதால் நீர் மாசடைந்து உள்ளது. இக்குளத்தில் இருந்து வெளியேறும் நீரை வயல்களுக்கு பயன்படுத்துவதால் நோய்த்தொற்று ஏற்படுகிறது. குளத்தை துார்வார பொதுப்பணித்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அமலைச் செடிகளை அகற்ற வேண்டும். கழிவுநீர் கலப்பதை தடுக்க எடுக்க வேண்டும்.
வரத்து வாய்க்காலை
துார்வார வேண்டும்
மீனாட்சிராஜன், விவசாயி, பழநி:
வையாபுரி குளத்தில் இருந்து சிறுநாயக்கன் குளத்திற்கான வரத்து வாய்க்காலில் திண்டுக்கல் ரோடு பாலம் அருகே குப்பை கொட்டுவதால் அடைபட்டுள்ளது. வரத்து வாய்க்காலை துார்வார வேண்டும். குளத்து நீரில் அமலைச் செடிகள் அதிகம் உள்ளதால் அவற்றை அகற்ற வேண்டும். குளத்தின் மதகு சேதமடைந்து உள்ளது. அதனை விரைந்து சீரமைக்க பொதுப்பணித்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.