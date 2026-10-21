/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/முருகன் கோயிலில் சிறப்பு பூஜை
ADDED : அக் 21, 2026 12:02 AM
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குஜிலியம்பாறை: ஆர்.புதுக்கோட்டை ஊராட்சி செங்குளத்துப்பட்டி முருகன் கோயிலில் ஒவ்வொரு வாரமும் செவ்வாய்கிழமை மாலை சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது.
நேற்று மாலை, விநாயகர், ஏழு கன்னிமார், முத்தாலம்மன், முருகன் சிலைகளுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு, சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தன. கொடுமுடியில் இருந்து தீர்த்தம் கொண்டுவரப்பட்டு பூஜைகள் நடந்தது. செங்குளத்துப்பட்டி, கொண்டமநாயக்கனுார், பாறைப்பட்டி, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட சுற்றுப் பகுதி மக்கள் திரளாக பங்கேற்றனர். சிறப்பு அன்னதானம் நடந்தது.