ADDED : நவ 16, 2026 08:35 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்ட முருகன் கோயில்களில் கந்த சஷ்டி விழாவின் நிறைவாக நேற்று திருக்கல்யாண உற்ஸவம் நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் ‘அரோகரா’ கோஷத்துடன் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
முருகன் கோயில்களில் கந்த சஷ்டி விழா நவ.,10ல் கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. தினமும் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிேஷகம், அலங்காரம், தீபாராதனைகள், பல்வேறு வாகனங்களில் சுவாமி வீதியுலா நடந்தது. முக்கிய நிகழ்ச்சியாக சூரசம்ஹாரம் நேற்று (நவ.,15) நடந்தது. சக்திவேல் கொண்டு சூரர்களை முருகன் வதம் செய்தார். விழாவின் நிறைவாக நேற்று திருக்கல்யாண உற்ஸவம் நடந்தது.
நத்தம்: நத்தம் அருகே திருமலைக்கேணி சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் திருக்கல்யாண உற்ஸவத்தையொட்டி வள்ளி, தெய்வானை, முருகன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் கோயிலை சுற்றி வலம் வந்தனர். விநாயகர் சன்னதி முன் மாலை மாற்றும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
கோயில் மண்டபத்தில் ஊஞ்சலில் அமர வைக்கப்பட்டு வள்ளி, தெய்வானை, முருகருக்கு திருக்கல்யாணம் நடத்தப்பட்டது. ஏராளமான பக்தர்கள் அரோகரா கோஷம் எழுப்பி தரிசனம் செய்தனர். மணக்கோலத்தில் சுவாமி காட்சி தந்தார். பக்தர்கள் திருமண சீர்வரிசை பொருட்களை காணிக்கையாக செலுத்தி வழிபட்டனர். சஷ்டி மண்டபத்தில் அன்னதானம் நடந்தது.
சின்னாளபட்டி: சின்னாளபட்டி சதுர்முக முருகன் கோயிலில் முன்னதாக கணபதி ஹோமம், வேதிகார்ச்சனை உள்ளிட்ட பூஜைகள் நடந்தது. வள்ளி, தெய்வானை சமேத சிவசுப்பிரமணியருக்கு அபிஷேக, அலங்கார, தீபாராதனைகளுடன் புறப்பாடு நடந்தது. சிறப்பு யாகசாலை பூஜைகளுடன் திருக்கல்யாணம் நடந்தது. ஆன்மிக சொற்பொழிவு, பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் நடந்தது.
வடமதுரை: வடமதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயில் வளாக சுப்பிரமணிய சுவாமி, ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரோடு பாலமுருகன், தென்னம்பட்டி சுப்பிரமணிய சுவாமி, தென்னம்பட்டி நந்தீஸ்வரர் கோயில் வளாக பாலமுருகன், ஜி.நடுப்பட்டி வெள்ளிமலை முருகன், திண்டுக்கல் அபிராமி அம்மன் கோயில், ரயிலடி சித்தி விநாயகர் கோயில் வளாக சுப்பிரமணிய சுவாமி, கந்தக்கோட்டம் சுப்பிரமணிய சுவாமி, ஒய்.எம்.ஆர்.,பட்டி சுப்பிரமணிய சுவாமி, என்.ஜி.ஓ., காலனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி, மயில்முருகன் கோயில், கூட்டுறவு நகர் செல்வ விநாயகர் உட்பட மாவட்டத்தில் உள்ள முருகன் கோயில்களில் நடந்த திருக்கல்யாண உற்ஸவத்தில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.