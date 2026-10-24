/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/முத்தாலம்மன் கோயில் திருவிழா
ADDED : அக் 23, 2026 07:59 PM
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நத்தம்: நத்தம் அருகே முளையூர் முத்தாலம்மன் கோயில் திருவிழாவில் அம்மன் பூஞ்சோலை செல்லும் நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.
இக்கோயில் விழாவில் நேற்று (அக்.,22) இரவு முத்தாலம்மன் ஊர்வலமாக கோயிலுக்கு அழைத்து வரப்பட்டு கண் திறக்கப்பட்டது. பின்னர் கோயிலுக்குள் சென்ற அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், தீபாராதனைகள் நடந்தது. பக்தர்கள் அக்னிச்சட்டி, அலகு குத்துதல், மாறுவேடம் அணிதல், மாவிளக்கு, கிடாய்கள் வெட்டி தங்கள் நேர்த்திக்கடனை செலுத்தினர்.
இன்று (அக்.,23) மாலை தீ வட்டி பரிவாரங்கள், பக்தர்கள் ஆரவாரத்துடன் அம்மன் பூஞ்சோலை சென்றது. ஏராளமான பக்தர்கள் அம்மனை தரிசனம் செய்தனர். ஏற்பாடுகளை கிராம மக்கள் செய்திருந்தனர்.