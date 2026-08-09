/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ வடமதுரையில் முத்துப்பல்லக்கு
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 05:05 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:01 PM
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வடமதுரை:வடமதுரை சவுந்தரராஜப் பெருமாள் கோயிலில் ஆடித்திருவிழா ஜூலை 21ல் துவங்கியது. நாள்தோறும் மண்டகபடிதாரர் வழிபாட்டில் பல்வேறு வாகனங்களில் சுவாமி புறப்பாடும், கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடந்து வருகிறது. ஜூலை 27ல் திருக்கல்யாணம், ஜூலை 29 தேரோட்டம் நடந்தது.
13 நாள் திருவிழாவில் அதிகளவில் பக்தர்கள் பங்கேற்கும் வசந்தம் முத்துப்பல்லக்கு இன்று (ஜூலை 31) இரவு நடக்கிறது. சன்னதியில் இருந்து முத்துப்பல்லக்கில் புறப்படும் சுவாமி இரவு முழுதும் நகரை வலம் வந்து(ஆக.,1) அதிகாலை சன்னதி திரும்புவார். ஏற்பாடுகளை கோயில் செயல் அலுவலர் முத்துலட்சுமி, தக்கார் சுரேஷ்கண்ணன், பொதுமக்கள் செய்து வருகின்றனர்.