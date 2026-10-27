தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/கூலி தொழிலாளி மர்ம மரணம்

கூலி தொழிலாளி மர்ம மரணம்

கூலி தொழிலாளி மர்ம மரணம்

ADDED : அக் 26, 2026 08:27 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : அக் 26, 2026 08:27 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

நிலக்கோட்டை: நிலக்கோட்டை அருகே கரியாம்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் அமலதாஸ் 45. இவரும் இவரது உறவினர்களான வாடிப்பட்டி நாகேந்திரன், சிறுமலை அக்கினி ஆகிய மூன்று பேரும் சிறுமலையில் கணேசனின் தோட்ட வேலைக்கு சென்றனர்.

அங்கு வேலை செய்தபோது கணேசன் வீட்டில் இருந்த ரூ.7 லட்சத்தை திருடியதாக கூறி நண்பர்களுடன் சேர்ந்து அமலதாஸ், நாகேந்திரன், அக்கினியை தாக்கியுள்ளனர். நேற்றும் (அக்.,25) மூவரையும் கணேசன் தரப்பினர் தாக்கினர்.

இந்நிலையில் இன்று (அக்.,26) வீட்டில் இருந்தபோது மயங்கி விழுந்த அமலதாசை மீட்டு நிலக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு இறந்து விட்டதாக டாக்டர்கள் கூறினர். நிலக்கோட்டை போலீசார் மர்ம மரணமாக வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us