/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/கூலி தொழிலாளி மர்ம மரணம்
ADDED : அக் 26, 2026 08:27 PM
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நிலக்கோட்டை: நிலக்கோட்டை அருகே கரியாம்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் அமலதாஸ் 45. இவரும் இவரது உறவினர்களான வாடிப்பட்டி நாகேந்திரன், சிறுமலை அக்கினி ஆகிய மூன்று பேரும் சிறுமலையில் கணேசனின் தோட்ட வேலைக்கு சென்றனர்.
அங்கு வேலை செய்தபோது கணேசன் வீட்டில் இருந்த ரூ.7 லட்சத்தை திருடியதாக கூறி நண்பர்களுடன் சேர்ந்து அமலதாஸ், நாகேந்திரன், அக்கினியை தாக்கியுள்ளனர். நேற்றும் (அக்.,25) மூவரையும் கணேசன் தரப்பினர் தாக்கினர்.
இந்நிலையில் இன்று (அக்.,26) வீட்டில் இருந்தபோது மயங்கி விழுந்த அமலதாசை மீட்டு நிலக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு இறந்து விட்டதாக டாக்டர்கள் கூறினர். நிலக்கோட்டை போலீசார் மர்ம மரணமாக வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.