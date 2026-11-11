/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/விவசாயி மர்ம மரணம்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:03 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:59 AM
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செந்துறை: செந்துறை அருகே அடைக்கனுாரை சேர்ந்தவர் விவசாயி வெள்ளைச்சாமி 48. நேற்று முன்தினம் இரவு வீட்டில் துாங்க சென்ற இவர் நேற்று காலை நீண்ட நேரம் ஆகியும் விழிக்கவில்லை.
அவரை குடும்பத்தினர் மீட்டு செந்துறை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு பரிசோதித்த டாக்டர்கள், வெள்ளைச்சாமி ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். நத்தம் போலீசார் உடலை கைப்பற்றி திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இதற்கிடையில் வெள்ளைச்சாமி இறப்பில் சந்தேகம் இருப்பதாக அவரது குடும்பத்தினர் போலீசில் புகார் அளித்தனர். எஸ்.ஐ., மலைச்சாமி விசாரிக்கிறார்.