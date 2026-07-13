குக்கிராமங்களில் காவிரி கூட்டுக்குடிநீர் வழங்க நடவடிக்கை தேவை: கூடுதல் நீரை கேட்டுப் பெறவும் கோரிக்கை
குக்கிராமங்களில் காவிரி கூட்டுக்குடிநீர் வழங்க நடவடிக்கை தேவை: கூடுதல் நீரை கேட்டுப் பெறவும் கோரிக்கை
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 12:35 AM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:34 AM
இம்மாவட்டம் தொடர்ந்து வறட்சி பாதித்த மாவட்டமாகவே உள்ளது. இந்நிலையில் மக்களின் குடிநீர் தேவை கருதி 2004ல் முதன்முதலாக கரூர் -திண்டுக்கல் நத்தம் காவிரிக் கூட்டு குடிநீர் திட்டம் செயல்படுத்தப் பட்டது. 100 கி.மீ., துாரத்திற்கு மேல் பகிர்மானக் குழாய்கள் அமைத்து, தண்ணீரை கொண்டு வந்தனர்.
இரண்டாவது திட்டமாக கரூர் கட்டளையில் இருந்து ராட்சத குழாய்கள் மூலம் வேடசந்துார், ஒட்டன்சத்திரம், ரெட்டியார்சத்திரம், கன்னிவாடி பகுதிகளுக்கும் காவிரி குடிநீர் கொண்டு செல்லப்பட்டது.
இதுதவிர மாவட்டத்தில் உள்ள 9 தாலுகாக்களிலும் காவிரி குடிநீர் வினியோகிக்கப்படும் நிலையில், குக்கிராம பகுதிகளுக்கு இன்னும் முறையாக குடிநீர் வினியோகம் இல்லை. தற்போதுதான் கிராமங்களில் குடிநீர் தொட்டிகள் அமைக்கும் பணிகள் நிறைவு பெற்றுள்ளன.
கிராமப் பகுதி மக்கள் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள கடும் வறட்சி காரணமாக போதிய குடிநீரின்றி கடும் அவதிக்கு ஆளாகி வருகின்றனர். வாகனங்களில் கொண்டு வரப்படும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணீரை கூடுதல் விலை கொடுத்து வாங்கி குடிப்பது தொடர்கிறது.
போராட்டம் கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும், திண்டுக்கல், சேனன்கோட்டை, வாணிக்கரை, வத்தலகுண்டு, விருவீடு உள்ளிட்ட 12 பகுதிகளில் மக்கள் குடிநீர் கேட்டு ரோட்டுக்கு வந்து மறியல், போராட்டம் நடத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.
பற்றாக்குறை உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இல்லாத நிலையில், தற்போது மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பிலும் புதிய ஆழ்துளை 'போர்வெல்' கிணறுகள் அமைக்க நிதி ஒதுக்கப்படுவது இல்லை. எனவே காவிரி குடிநீரை மட்டுமே நம்பியுள்ள நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. காவிரி குடிநீரும் மாவட்டத்தின் அனைத்து குக்கிராமங்களுக்கும் செல்வது இல்லை.
பெரும்பாலான குக்கிராமங்களில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள வறட்சி காரணமாக குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. காவிரி குடிநீர் தான் திண்டுக்கல் மாவட்ட மக்களுக்கான நீர் ஆதாரம் என்ற நிலையில், கூடுதல் அளவிலான குடிநீரை கேட்டுப் பெறவும், ஊராட்சிப் பகுதிகளில் உள்ள குக்கிராமங்கள் தோறும் முறையான காவிரி குடிநீர் வினியோகம் செய்யவும் மாவட்ட நிர்வாகம் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.