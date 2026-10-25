அரசியல் கட்சி கூட்டங்களை ஒதுக்குப்புற இடங்களில் நடத்தலாமே: போக்குவரத்திற்கு இடையூறு செய்வதால் மக்கள் பாதிப்பு
அரசியல் கட்சி கூட்டங்களை ஒதுக்குப்புற இடங்களில் நடத்தலாமே: போக்குவரத்திற்கு இடையூறு செய்வதால் மக்கள் பாதிப்பு
UPDATED : அக் 06, 2026 04:40 AM
ADDED : அக் 06, 2026 12:56 AM
UPDATED : அக் 06, 2026 04:40 AM ADDED : அக் 06, 2026 12:56 AM
மாவட்டத்தில் தேர்தல் கமிஷனால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முக்கிய அரசியல் கட்சிகளின் சார்பில் நடக்கும் பொதுக் கூட்டங்கள், பொது மக்கள் அதிகளவில் வந்து செல்லும் ரோடுகளில் மட்டுமே நடத்தப்படுகின்றன. கூட்டம் நடக்கும் நாளின் காலையிலேயே ரோட்டை மறித்து மேடைகள் அமைத்து விடுகின்றனர். அன்று முழுவதும் அருகில் உள்ள வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கு அறிவிக்கப்படாத விடுமுறையாக உள்ளது. மேலும் காதை செவிடாக்கும் வகையில் அதிக சத்தத்துடன் ஒலி பெருக்கிகளில் கட்சிப் பாடல்கள் 'அதிக டெசிபல்' அளவுகளில் ஒலிபரப்பப்படுகின்றன.
இதனால் அப்பகுதியில் வசிப்போர் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகின்றனர். மேலும் கட்சிக் கூட்டங்கள் நடத்தி முடிக்கும் வரை அப்பகுதியில் போக்குவரத்திற்கு தடை செய்யப்படுவதால் பெண்கள், பள்ளி செல்லும் மாணவ, மாணவிகள் வீடுகளுக்கு செல்வதற்கு மிகுந்த இடையூறு ஏற்படுவது இன்றளவும் தொடர்கிறது.
கூட்டம் நடத்தப்படும் இடத்திற்கு அருகில் பள்ளிக் கூடங்கள் இருந்தால் மாணவர்களின் கற்றலுக்கு மிகுந்த இடையூறாக இருக்கும். அருகில் உள்ள மருத்துவ மனைகளில் சிகிச்சை பெறுபவர்களும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். பொது மக்களுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் இல்லாத வகையில் ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமான மாற்று இடங்களில் அரசியல் கட்சிகளின் பொதுக் கூட்டங்களை நடத்த, மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுப்பதுடன், ரோட்டில் பொதுக் கூட்டங்களை நடத்த அனுமதிக்க கூடாது என, போலீசாருக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என பாதிக்கப்பட்ட பொது மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.