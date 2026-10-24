தேசிய விருதுக்கு தேர்வான திண்டுக்கல் வனக்கோட்டம்

ADDED : அக் 23, 2026 09:57 PM
திண்டுக்கல்: ‘வனவிலங்குகள், பல்லுயிர் பெருக்க பாதுகாப்பில் சிறந்த பங்களிப்பை வழங்கியதற்காக திண்டுக்கல் வனக்கோட்டம் தேசிய விருதுக்கு தேர்வாகி உள்ளது’ என மாவட்ட வன அலுவலர் நாகசதீஸ் கிடிஜாலா தெரிவித்தார்.
அவர் தெரிவித்துள்ளதாவது:
திண்டுக்கல் வனக்கோட்டம் கன்னிவாடி ரேஞ்சர் குமரேசன், வனச்சரகத்தில் இயற்கையான நீரோடைகளில் இருந்த தடைகளை அகற்றி எட்டு முக்கிய நீரோடைகளை மீட்டெடுத்துள்ளார். யானைகளின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்க மூன்று விரைவு நடவடிக்கை குழுக்களை அமைத்துள்ளார். 125 யானை விரட்டும் நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைத்து கண்காணித்துள்ளார்.
வனப்பகுதியை ஒட்டிய பாதிப்புக்குள்ளாகும் இடங்களில் 20 கி.மீ., நீளத்திற்கு சூரியசக்தியால் இயங்கும் தொங்கும் வேலிகளை அமைத்து வன பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தியுள்ளார்.
பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் பணிகள், வனத்துறைக்கும் உள்ளூர் மக்களுக்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தும் பணிகளை மேம்படுத்தியுள்ளார். இந்த பங்களிப்பிற்காக ரேஞ்சர் குமரேசனை இந்திய வனம் மற்றும் காலநிலை மாற்ற அமைச்சகம் சிறந்த வனச்சரகருக்கான விருது வழங்க தேர்வு செய்துள்ளது.
சிறுமலையில் செயல்படும் பொன்னுருவி சூழல் சுற்றுலா மேலாண்மைக் குழு பல்லுயிர் பூங்கா, சுற்றுலாப் பகுதிகளை மேலாண்மை செய்தல், சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு வனவிலங்கு, பல்லுயிர் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல், மின்கலன் மூலம் இயங்கும் வாகனங்களைப் பயன்படுத்துதல், பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை குறைத்தல், உள்ளூர் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் தேன் சேகரித்து விற்பனை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல் போன்ற பணிகளில் சிறப்பான பங்களிப்பை அளித்துள்ளது.
கடந்த 8 மாதங்களில் 52 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சுற்றுலாப் பயணிகளை முறையாக நிர்வகித்ததுடன், இயற்கைச் சூழலைப் பாதுகாக்கும் பொறுப்பான சுற்றுலா நடைமுறைகளையும் இக்குழு ஊக்குவித்து வருகிறது.
இந்திய வனம் மற்றும் காலநிலை மாற்ற அமைச்சகம் இக்குழுவிற்கு சமூகப் பங்களிப்புடன் கூடிய வனப்பாதுகாப்பு விருது வழங்க தேர்வு செய்துள்ளது.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.