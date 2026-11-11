தேசிய வூஷூ போட்டியில் சாதித்த திண்டுக்கல் மாணவர்கள்
தேசிய வூஷூ போட்டியில் சாதித்த திண்டுக்கல் மாணவர்கள்
ADDED : நவ 05, 2026 09:48 PM
திண்டுக்கல்: இந்திய வூஷூ சங்கம், தமிழக மாநில வூஷூ சங்கம் இணைந்து 25-வது ஜூனியர் தேசிய வூஷூ சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் நடத்தின.
சென்னை அடுத்த செம்மஞ்சேரி தனியார் பல்கலையில் அக்.,28 முதல் நவ.,3 வரை நடந்த போட்டியில் 1,100-க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.
தமிழக அணி சார்பில் திண்டுக்கல் மாவட்ட வீரர், வீராங்கனைகள் போட்டியிட்டு 7 தங்கம், ஒரு வெள்ளி, 2 வெண்கலம் என மொத்தம் 10 பதக்கங்களை வென்றனர். குறிப்பாக தாய்ச்சி குவான், தாய்ச்சி சான், குழுப்போட்டி ஆகிய மூன்று பிரிவுகளிலும் தங்கம் வென்றனர். தவுலு மாணவிகள் பிரிவில் ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டம், தவுலு ஆண்கள் பிரிவில் மூன்றாம் இடத்தை தமிழக அணி பெற்றது.
தமிழக அணி பயிற்சியாளராக திண்டுக்கல் மாவட்ட வூஷூ சங்க செயலாளர் ஜாக்கி சங்கர், பெண்கள் அணி மேலாளராக கவிதா செயல்பட்டனர். சாதனை படைத்த வீரர், வீராங்கனைகளை தமிழக வூஷூ சங்க செயலாளர் ஜான்சன், துணைச்செயலாளர் ரவி, பொருளாளர் கோபி உள்ளிட்டோர் பாராட்டினர்.