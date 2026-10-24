தேசிய வன உயிரின வார விழிப்புணர்வு போட்டி

UPDATED : அக் 14, 2026 12:47 AM
ADDED : அக் 14, 2026 12:44 AM
நத்தம்: தேசிய வன உயிரின வார விழாவை முன்னிட்டு நத்தம் வனச்சரகம் சார்பில் துரைக்கமலம் அரசு மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளி, உலுப்பகுடி அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு ஓவியம், பேச்சுப்போட்டிகள் நடந்தன.
வனச்சரக அலுவலர் புவியரசன் தலைமை வகித்தார். பள்ளி தலைமை ஆசிரியை உமா மகேஸ்வரி, வனவர் பூபாலன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
‘எனக்கு பிடித்த விலங்கு’ என்ற தலைப்பில் ஓவியப்போட்டியும், ‘என் கனவு வனம்’ என்ற தலைப்பில் பேச்சுப்போட்டியும் நடத்தப்பட்டது. போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசு, சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டன. தொடர்ந்து நடந்த விழிப்புணர்வு ஊர்வலத்தில் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், வனச்சரக அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.
அழகர்கோவில் வனச்சரகம் சார்பில் பரளி அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, தனியார் பள்ளிகளில் பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு ஒழிப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு முகாம் நடந்தது. வனச்சரகர் சுந்தரவேல் தலைமை வகித்தார். வனவர் ராஜ்கோஷ்மி முன்னிலை வகித்தார்.
தொடர்ந்து பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்துவதால் சுற்றுச்சூழலுக்கும், வன உயிரினங்களுக்கும் ஏற்படும் பாதிப்புகள், கழிவுகளை முறையாக அகற்றும் வழிமுறைகள் குறித்து மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. தேசிய மாணவர் படை மாணவர்கள், வனத்துறையினர் பங்கேற்றனர்.