மாவட்டத்தில் ஓட்டுச்சாவடி மறுவரையறை தேவை: கோரிக்கை பரிசீலிக்கப்படாததால் கட்சியினர் அதிருப்தி
மாவட்டத்தில் ஓட்டுச்சாவடி மறுவரையறை தேவை: கோரிக்கை பரிசீலிக்கப்படாததால் கட்சியினர் அதிருப்தி
UPDATED : நவ 20, 2026 12:37 AM
ADDED : நவ 19, 2026 11:12 PM
திண்டுக்கல்: மாவட்டத்தில் மலை கிராமங்களில் புதிதாக ஓட்டுச்சாவடிகள் ஏற்படுத்தாதது, மறுவரையறை தொடர்பாக தேர்தல் கமிஷன் பரிசீலனை செய்யாதது குறித்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சியினர் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர்.
மாவட்டத்தில் திண்டுக்கல், ஆத்துார், ஒட்டன்சத்திரம், வேடசந்துார், பழநி, நத்தம், நிலக்கோட்டை ஆகிய ஏழு சட்டசபை தொகுதிகளில் 16 லட்சத்து 89 ஆயிரத்து 822 வாக்காளர்கள் இருந்தனர். இந்நிலையில் புதிதாக 15,941 வாக்காளர்கள் சேர்க்கப்பட்டு, நவ.,12ல் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. அதன்படி மாவட்டத்தில் 2301 ஓட்டுச்சாவடிகள், மொத்தம் 17 லட்சத்து 1894 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
பழநி தொகுதியில் ஒரு ஓட்டுச்சாவடி குறைக்கப்பட்டதால் அங்கு மொத்த ஓட்டுச்சாவடிகளின் எண்ணிக்கை 338 ஆக உள்ளது. நத்தம் தொகுதியில் பொண்டுகம்பட்டி, எடயபட்டி ஆகிய இடங்களில் புதிதாக ஓட்டுச்சாவடிகள் உருவாக்கப்பட்டதால் அத்தொகுதியில் மொத்த ஓட்டுச்சாவடிகளின் எண்ணிக்கை 361ஆக அதிகரித்துள்ளது. ஆத்துார் தொகுதியில் சில்வார்பட்டி ஊர்மக்கள், கட்சி பிரதிநிதிகள் கோரிக்கையின் படி அப்பனம்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளியில் புதிய ஓட்டுச்சாவடி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் அங்கு மொத்த ஓட்டுச்சாவடிகள் 342ஆக அதிகரித்துள்ளது.
இந்நிலையில், மலை கிராமங்களில் புதிதாக ஓட்டுச்சாவடிகள் அமைக்க வேண்டும், ஓட்டுச்சாவடிகள் மறுவரையறை செய்ய வேண்டும் என்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் கோரிக்கை ஏற்கப்படவில்லை.
எந்தவொரு வாக்காளரும் 2 கி.மீ.,க்கு மேல் பயணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாத வகையில் புதிய ஓட்டுச்சாவடிகள் உருவாக்க தேர்தல் கமிஷன் வழிகாட்டுதல் வழங்கியுள்ளது.
ஆனால் நத்தம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட சிறுமலை புதுார் ஓட்டுச்சாவடி தென்மலை கிராமத்தில் இருந்து 12 கி.மீ., துாரத்தில் உள்ளதால் அப்பகுதி மக்கள் ஓட்டளிக்க செல்வதில் சிரமம் உள்ளது. எனவே தேர்தல் கமிஷன் விதிமுறைகளின் படி தென்மலையில் புதிய ஓட்டுச்சாவடி அமைக்க மலைவாழ் மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மேலும் 10 ஆண்டுகளுக்காக ஓட்டுச்சாவடி மறுவரையறை செய்யாததை அரசியல் கட்சியினர் தொடர்ந்து சுட்டிக்காட்டியும் தேர்தல் கமிஷன் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காதது அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.