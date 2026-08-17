கொடைக்கானலில் அனுமதி பெறாத விடுதிகளில் தேவை ஆய்வு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழல்
கொடைக்கானலில் அனுமதி பெறாத விடுதிகளில் தேவை ஆய்வு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழல்
ADDED : ஆக 12, 2026 11:21 PM
கொடைக்கானல்: கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் அனுமதியின்றி செயல்படும் தங்கும் விடுதிகளை ஆய்வுக்கு உட்பட்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் சர்வதேச சுற்றுலாத் தலமாக உள்ளது. இங்குள்ள சீதோஷ்ண நிலையை அனுபவிக்க ஆண்டுதோறும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வருகின்றனர். அவர்கள் தங்கி ரசிக்க ஏதுவாக ஏராளமான விடுதிகள் செயல்படுகின்றன.
விடுதி செயல்பட 10 அரசுத் துறைகளின் சுய சரிபார்ப்பு சான்றுகள் அவசியம். ஆனால் பயணிகளின் வருகை அதிகரித்ததால் அனுமதி பெறாத ஹோம்ஸ்டே, ஏ பிரேம், டூம் ஹவுஸ், உட் ஹவுஸ் டென்ட் குடில் பிரபலமாக துவங்கியது.
இவை அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி செயல்படாமல் ஆங்காங்கே இஷ்டம் போல் கட்டமைக்கப்பட்டு உள்ளன. இதை கண்காணிக்க வேண்டிய சுற்றுலாத்துறை, வருவாய்த்துறை, ஊரக உள்ளாட்சித் துறை, போலீசார் துளியும் கண்டுகொள்வதில்லை.
இவ்வாறான விடுதிகள் கொடைக்கானல் மேல்மலை, கீழ்மலைப்பகுதியில் புற்றீசல் போல் பெருகியுள்ளன. இங்கு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு பாதுகாப்பில்லாத சூழல், போதைப்பொருள் பயன்பாடு தாராளமாக உள்ளது.
இவை மட்டுமல்லாது இரவில் வனப்பகுதிகளில் டென்ட் அடித்து தங்க வைப்பது, ஆப் ரோடு சவாரி என அழைத்துச் செல்லப்படுகின்றனர். இவ்வாறாக செயல்படும் விடுதிகளில் இரவு நேர கேளிக்கை, உல்லாசம் போன்றவை தலை விரித்தாடுகிறது. இதுகுறித்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு பயணிகளை ஈர்க்கின்றனர்.
துவக்கத்தில் கொடைக்கானல் நகர் பகுதியில் முகாமிட்டிருந்த சுற்றுலா பயணிகள் தற்போது கொடைக்கானல் மேல்மலை பகுதியில் உள்ள தொலைதுார கிராமங்களையே நாடுகின்றனர். இதற்கு போதை, உல்லாசமே காரணம். இதனால் முறையாக வரிகளை செலுத்திய விடுதிகள் வருவாய் இழக்கின்றன.
அதே நேரத்தில் அனுமதி பெறாமல் தற்காலிக கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்தி பாதுகாப்பற்ற சூழலில் பயணிகளை தங்க வைத்து சமூக விரோத செயல்களை அரங்கேற்றும் கும்பல் வளம் காண்கின்றனர்.
கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் அனுமதி பெறாத விடுதிகள் குறித்து ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கடந்தாண்டு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. ஆனாலும் அதை துறை ரீதியான அதிகாரிகள் கண்டு கொள்ளாமல் ஆய்வு என்ற பெயரில் வளம் கண்டனர். அனுமதி பெறாத விடுதிகளை ஆய்வுக்குட்படுத்தி அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.