ரயில்வே மின்பாதை பாதுகாப்பில் அலட்சியம்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:54 PM
எரியோடு:
எரியோடு ரயில்வே மேம்பாலத்தில் மின்பாதையை பாதுகாக்க அமைக்கப்பட்ட கட்டமைப்பு மறுசீரமைப்பு செய்யாமல் கிடப்பில் உள்ளது.
திண்டுக்கல் – கரூர் இடையே 1989ல் புதிதாக அகல ரயில்பாதை அமைக்கப்பட்டது. எரியோட்டில் ரயில்பாதையை வடமதுரை – ஒட்டன்சத்திரம் ரோடு குறுக்கிடும் பகுதியில் மேம்பாலம் அமைக்கப்பட்டது.
சில ஆண்டுகளுக்கு முன் ரயில்பாதை மின்மயமாக்கப்பட்ட நிலையில் பாலத்தில் இருந்து மின்பாதைக்கு இடையூறு, மின்தாக்குதல் சிக்கல்களை தவிர்க்க இருபக்கமும் இரும்புக் கம்பிகளால் தடுப்பு அமைக்கப்பட்டது.
சமீபத்தில் சிதைவுற்ற காரணத்தால் பாலத்தின் ஜன்னல் போன்ற துாண்கள் கொண்ட கட்டமைப்பு அகற்றப்பட்டு, சுவர் வடிவில் தற்போது ஸ்திரமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இப்பணி முடிந்து சில மாதங்கள் கடந்தும் மின்பாதை பாதுகாப்புக்குரிய கட்டமைப்புகள் மீண்டும் பொருத்தப்படாமல் கிடப்பில் உள்ளன.
விரும்பத்தகாத சம்பவங்கள் நடக்கும் முன் பாதுகாப்பு கட்டமைப்புகளை மறுசீரமைக்க ரயில்வே நிர்வாகம் முன்வர வேண்டும்.