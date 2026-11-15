மின்கம்பங்களில் படரும் செடி, கொடிகள் அகற்றத்தில் அலட்சியம்: கொடைக்கானல் உட்பட மலை கிராமங்களில் அடிக்கடி மின்தடை
மின்கம்பங்களில் படரும் செடி, கொடிகள் அகற்றத்தில் அலட்சியம்: கொடைக்கானல் உட்பட மலை கிராமங்களில் அடிக்கடி மின்தடை
UPDATED : நவ 14, 2026 05:49 AM
ADDED : நவ 13, 2026 10:02 PM
கொடைக்கானல்: கொடைக்கானல், தாண்டிக்குடி உட்பட மலைப்பகுதி கிராமங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள உயரழுத்த, தாழ்வழுத்த மின்மாற்றிகள், மின்கம்பங்களில் செடி, கொடிகள் ஏராளமாக படர்ந்துள்ளன. இவற்றை கண்காணித்து அகற்றுவதில் மின்துறையினர் அலட்சியத்தால் அடிக்கடி மின்தடை ஏற்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
மாவட்டத்தில் கொடைக்கானல், தாண்டிக்குடி, பழநி, சிறுமலை என மலை சார்ந்த குக்கிராம பகுதிகள் ஏராளம் உள்ளன. இவற்றில் தொலைதுார மலை கிராமங்களுக்கு மின்சப்ளை அடர்ந்த வனப்பகுதி மார்க்கமாகவும், விவசாயத் தோட்டங்களின் வழியாகவும் செல்கின்றன. உயரழுத்தம், தாழ்வழுத்தம் என இரு பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டு சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகளுக்கு மின்சப்ளை வழங்கப்படுகிறது.
தொலைதுாரப் பகுதி மின்வழித்தடங்களில் செடி, கொடிகள் மின்கம்பங்களில் படர்ந்துள்ள சூழலை பரவலாக காண முடிகிறது. கிராமங்களில் மின்கம்பத்தில் கால்நடைகள் கட்டப்படும் சூழலில், அதில் படர்ந்துள்ள இலை, தழைகளை உண்பதற்காக அவை பலியாகும் நிகழ்வுகள் நடந்தேறுகின்றன. மலைப்பகுதி மின்பாதையில் படரும் செடி, கொடிகள் தோட்ட வேலிகளிலும் படர்ந்து விபத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
மாவட்டத்தில் உள்ள துணை மின்நிலையங்களில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடப்பது வழக்கம். இதில் மின் வழித்தடங்களில் மரக்கிளைகள், மின்கம்பங்களில் படர்ந்துள்ள செடி, கொடிகளை அப்புறப்படுத்துதல், சேதமான மின்வயர்களை சீரமைத்தல் உள்ளிட்ட பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
தற்போது பராமரிப்பு பணிகள் சடங்காகவே நடப்பதால் இதுபோன்ற பிரச்னைகள் தீர்க்கப்படாமலே உள்ளது. இதனால் கொடைக்கானல் உள்ளிட்ட மலைப்பகுதியில் அடிக்கடி மின்தடை ஏற்படுகிறது.
நல்வாய்ப்பாக கனமழை, இயற்கை சீற்றங்களின் போது மின்விபத்துக்கள் ஏற்படாது மக்கள் தப்பிக்கின்றனர். மின்வழித்தடங்களில் படர்ந்துள்ள செடி, கொடிகளை அகற்ற மின்வாரியத்தினர் அலட்சியப் போக்குடன் செயல்படுவது மின்தடைக்கும், மின்விபத்திற்கும் வழிவகுப்பதாக உள்ளது.
பராமரிப்பில் கவனம் தேவை
வணிகர் சங்க பேரமைப்பு நகர பொறுப்பாளர் பாலசுப்பிரமணி கூறியதாவது:
கொடைக்கானல் கீழ் மலை, மேல்மலை பகுதிகளில் மின் வழித்தடங்களில் செடி, கொடிகள் படர்ந்து விபத்து அபாயத்திலேயே உள்ளன. கொடைக்கானல் குக்கிராம பகுதிகளிலும் இதுபோன்ற சூழலை காண முடிகிறது. இதுபோன்ற விபத்து அபாயத்தில் உள்ள மின்கம்பங்கள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி, தகவலை தெரிவிக்க மின்வாரியம் பிரத்யேக அலைபேசி எண்ணை மின்வாரிய அலுவலங்களில் ஒட்ட வேண்டும். மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகளின் போது மின் வழித்தடங்களில் உள்ள இடையூறுகள் அகற்றப்பட்டுள்ளதா என அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தால் இதுபோன்ற பிரச்னைகள் தவிர்க்கப்படும்.