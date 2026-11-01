இயற்கை வேளாண் விளை பொருட்கள் விற்பனை: உழவர் சந்தைகளில் இன்று முதல்
இயற்கை வேளாண் விளை பொருட்கள் விற்பனை: உழவர் சந்தைகளில் இன்று முதல்
UPDATED : நவ 01, 2026 12:05 AM
ADDED : நவ 01, 2026 12:02 AM
திண்டுக்கல்: ‘மாவட்டத்தில் திண்டுக்கல், வேடசந்துார், பழநி, சின்னாளப்பட்டி, கொடைக்கானல் ஆகிய உழவர் சந்தைகளில் இன்று (நவ.,1) முதல், இயற்கை வேளாண் முறையில் விளைவிக்கப்பட்ட பொருட்கள் விற்பனை துவங்க உள்ளது’ என கலெக்டர் துர்கா தெரிவித்து உள்ளார்.
மாவட்டத்தில் இயற்கை வேளாண் விவசாயிகள், உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்கள் தங்களது விளைப் பொருட்களை உழவர் சந்தைகளில் ஞாயிறுதோறும் விற்பனை செய்ய வசதி ஏற்படுத்துமாறு கலெக்டர் துர்கா உத்தரவிட்டார்.
வேளாண் வணிகத்துறை துணை இயக்குனர் உமா, வேளாண் விற்பனைக்குழு செயலாளர் இளம்பூரணார் ஆகியோர் மேற்பார்வையில் பாரம்பரிய, இயற்கை அரிசி வகைகள், சிறுதானியங்கள், பயறு வகைகள், காய்கறிகள், பழங்கள், மிளகாய், மஞ்சள், மிளகு, நாட்டுக்கோழி முட்டைகள், தேன் மற்றும் இயற்கை வேளாண் விதிமுறைகளின் படி மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட விளைப் பொருட்கள் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு உள்ளது.
கலெக்டர் துர்கா கூறுகையில், ‘திண்டுக்கல், வேடசந்துார், பழநி, சின்னாளப்பட்டி, கொடைக்கானல் ஆகிய உழவர் சந்தைகளில் ஞாயிறுதோறும் இயற்கை வேளாண் விளைப் பொருட்கள் விற்பனை என்பது மாவட்ட மக்களின் ஆரோக்கியம் மேம்படுவதற்கான நற்செய்தி.
மாநில விதை சான்றளிப்புத் துறையால் அங்கீகார உரிமம் பெற்ற இயற்கை சாகுபடி விவசாயிகள் மட்டுமே உற்பத்தி பொருட்களை விற்பனைக்கு சந்தைப்படுத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது’ என்றார்.